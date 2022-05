Iga Świątek żartobliwie zaczepia gwiazdę tenisa. Internauci i sama zawodniczka mieli niezły ubaw

W 2022 roku Iga Świątek odnosi tak wielkie sukcesy, że czasami brakuje odpowiednich słów, aby opisać skalę jej spektakularności. WTA w Dosze, Stuttgarcie oraz Rzymie, Indian Wells i Miami Open – wszystkie te turnieje wygrała, jest też niepokonana od 28 starć. Nic dziwnego, że eksperci wskazują, że zatriumfuje również w nadchodzącej edycji Roland Garros.

Iga Świątek ma dobre relacje z Rafaelem Nadalem

Aktualnie Polka szykuje się, by być w pełni gotowości do startu we French Open. Jednocześnie nie ulega wątpliwościom, że urodzonej w Warszawie zawodniczce dopisuje doskonały humor. Świadczy o tym wideo, na którym widać, jak parodiuje swojego idola.

Tym jest Rafael Nadal. Świątek nigdy nie ukrywała, że wzoruje się właśnie na hiszpańskim tenisiście i jest on jej punktem odniesienia w wielu sferach tej dyscypliny sportu. Tajemnicą poliszynela jest również fakt, że raszyniankę oraz gwiazdora łączą bardzo przyjazne relacje. Zawodnik całkiem niedawno komplementował ją podczas konferencji prasowej, Polka z kolei zaczepiała go w nietypowy sposób, a innym razem trenowała w akademii należącej do Nadala, kiedy dochodziła do siebie po kontuzji barku.

Iga Świątek parodiuje Rafaela Nadala

Teraz jednak Świątek postanowiła w zażartować sobie z ulubionego sportowca, realizując pewne wyzwanie. „Pokaż, jak gra twoja tenisowa inspiracja” – tak brzmiało zadanie, które musiała wykonać reprezentantka naszego kraju.

Następnie zaczęła odwzorowywać typowe zachowanie Nadala przed rozpoczęciem akcji: poprawianie spodenek, ocieranie twarzy, nerwowe odbijanie piłeczki w trakcie przygotowania do serwisu, a także mocne uderzenie już w grze. Po chwili z kolei odwróciła się do kamery. – Vamos! – krzyknęła, co w tym wypadku można przetłumaczyć z hiszpańskiego jako „Naprzód!”

Nagranie bardzo przypadło do gustu internautom, którzy od razu dostrzegli, kogo naśladuje Świątek.

