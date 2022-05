Iga Świątek zabawiła się przy siatce. Tego przeciwniczka nie mogła przewidzieć

Iga Świątek przyjechała do Francji na wielkoszlemowy turniej Roland Garros, by go wygrać. Sama może i nie użył takich słów, ale patrząc na jej ostatnie osiągnięcia, naturalnym wydaje się kolejny sukces. Polka wygrała do tej pory pięć dużych turniejów z rzędu. Ostatnim z nich było WTA 1000 w Rzymie, gdzie w finale nasza zawodniczka pokonała Ons Jabeur, Tunezyjkę, którą dziennikarze wprost pytają, czy ma jakikolwiek pomysł na pokonanie naszej reprezentantki.

Iga Świątek zachwyca na treningu

Iga Świątek przygotowuje się do startu w turnieju French Open podczas treningów z innymi zawodniczkami. Ostatnio Polka ćwiczyła z Amandą Anisimovą. W internecie można znaleźć nagranie, na którym Polka popisuje się świetnym zagranie. Podczas sparingu Amerykanka postanowiła zagrać skrótem za siatkę, ale nasza zawodniczka zdołała to rozczytać i w ostatniej chwili na doślizgu dopadła do piłki i w bardzo precyzyjny sposób przerzuciła piłkę nad siatką, przez co rywalka nie miała żadnych szans.

Wcześniej Świątek trenowała z Barborą Krejcikovą, która rok temu odniosła zwycięstwo na tych kortach. Czeszka jest obecnie druga rakietą świata. Wspólny trening był więc okazją dla kibiców do podziwiania tenisa w najlepszym wydaniu. Treningi z udziałem naszej zawodniczki cieszą się we Francji dużym powodzeniem. „Atmosfera zabawy, głośna muzyka, gra DJ, Polka rozluźniona, uśmiecha się i pozdrawia fanów, a to wszystko na korcie głównym Roland Garros Philippe Chatrier. Paryż tęsknił za Igą!” – pisał na Twitterze dziennikarz Sport.pl w kontekście treningu Świątek z Krejvikocą.

