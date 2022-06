Sensacji nie było. Katarzyna Kawa odpadła z Wimbledonu po meczu z silną rywalką

Katarzyna Kawa pomyślnie przebrnęła przez kwalifikacje i tym samym awansowała do głównego turnieju Wimbledonu. Była jedną z pięciu Polek reprezentujących nasz kraj w tych prestiżowych zawodach. W pierwszej rundzie przyszło jej się zmierzyć z Kanadyjką Rebeccą Marino. 29-latka nie była faworytką, ale po dwuipółgodzinnym boju udało jej się wygrać 6:4, 3:6, 7:5.

Wimbledon 2022. Katarzyna Kawa próbowała, ale poległa w starciu z Ons Jabeur

W 1/32 finału czekało ją o wiele trudniejsze zadanie. Jeśli Katarzyna Kawa myślała o pozostaniu w turnieju, musiała dokonać praktycznie niemożliwej rzeczy, ponieważ jej rywalką była druga rakieta świata — Ons Jabeur. Tunezyjka jest także główną faworytką do końcowego triumfu, a porażka z polską tenisistką już na tak wczesnym etapie z pewnością rozpatrywana byłaby w kategorii ogromnej sensacji.

Polsko-tunezyjski pojedynek opóźnił się o kilka godzin. Ostatecznie zawodniczki wyszły na kort dopiero około godziny 20:30. Polka dobrze weszła w ten mecz. Potrafiła nawiązać skuteczną walkę z wiceliderką światowego rankingu. W pewnym momencie pierwszego seta było 4:4, a o zwycięstwie zadecydowały detale. Ons Jabeur popełniła mniej błędów, a do tego dwukrotnie przełamała naszą reprezentantkę — na początku oraz na końcu tej partii — i wygrała 6:4.

Drugi set miał już zupełnie inny przebieg. Tunezyjka totalnie zdominowała Katarzynę Kawę. Przejęła inicjatywę oraz kontrolę nad tym spotkaniem. Trzykrotnie zwyciężyła przy podaniu 31-latki z Krynicy-Zdroju i sama była bezbłędna. Mimo że Polka walczyła do końca, broniąc cztery piłki meczowe, poległa i to zdecydowanie. Ons Jabeur wygrała w tej partii 6:0, a w całym meczu 2:0. Starcie to trwało niespełna godzinę.

Tym samym Katarzyna Kawa podzieliła los Mai Chwalińskiej oraz Magdy Linette, które również odpadły z Wimbledonu w drugiej rundzie.

