Wicemistrzyni olimpijska we wzruszający sposób wsparła Igę Świątek. Te zdjęcia to najlepszy komentarz

Iga Świątek wprawdzie nie jest uznawana za specjalistkę od gry na kortach trawiastych, ale przed startem Wimbledonu i tak była upatrywana w roli faworytki do triumfu w turnieju. Polka mimo to pożegnała się z marzeniami o kolejnym wielkim triumfie po trzeciej rundzie, w której uległa Alize Cornet. Porażka liderki rankingu WTA została uznana za dużą sensację, ale zawodniczka w trudnych chwilach nie jest osamotniona. Wsparcia 21-latce udzieliła Natalia Czerwonka, czyli wicemistrzyni olimpijska z Soczi.

Natalia Czerwonka wspiera Igę Świątek

Łyżwiarka szybka opublikowała na Facebooku wymowne fotografie, które obrazowały jej smutek. „Nigdy nie miałam zamiaru wrzucić tych zdjęć. Miały mi one tylko przypominać, po co przetrwałam ten koszmar” – napisała Czerwonka, która swój „sportowy kryzys” przeżywała na początku roku. Przypomnijmy, 33-latka znalazła się w kadrze na igrzyska olimpijskie w Tokio, ale po przylocie do Japonii otrzymała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Doświadczona łyżwiarka, zamiast przygotowywać się do startów, musiała przebywać w izolacji.

Wicemistrzyni olimpijska z Soczi wyjaśniła, że dodała niepublikowane wcześniej zdjęcia po to, by uświadomić kibiców, że sportowcy potrzebują wsparcia głównie wtedy, gdy przegrywają. „37 meczy wygranych z rzędu przez Igę Świątek, po każdym miliony gratulacji zdjęć z Igą i zachwytów, a wczoraj jakaś dziwna cisza” – zauważyła. Czerwonka stwierdziła też, że wielu sportowców „mierzy się z problemem braku wsparcia po porażce, która jest nieodłącznym elementem sportowej walki” . „Wspierajcie zawsze, bo droga sportowca jest bardzo wyboista i ciężka, a wy dodajcie siły” – dodała.

