Adam Małysz skomentował ostatnie występy Igi Świątek. Wskazał, gdzie widzi problem

Mimo słabszych momentów Iga Świątek jest na najlepszej drodze do końcowego triumfu w US Open. Do tej pory Polka odprawiła z kwitkiem Włoszkę Jasmine Paolini, dwie Amerykanki Sloane Stephens i Lauren Davies oraz Niemkę Jule Neimeier. Mimo że dwie ostatnie wymienione tenisistki sprawiły pierwszej rakiecie świata sporo problemów, to ostatecznie Raszyniance udawało się wychodzić z opresji i triumfować. W ćwierćfinale Wielkiego Szlema na 21-latkę czeka Jessica Pegula.

Coraz częściej pojawiają się głosy, że Iga Świątek jest w kryzysie, albo sugestie, że gorsza dyspozycja jest uzależniona od tego, że 21-latka nie radzi sobie z presją. Dziennikarze Sportowych Faktów porozmawiali z byłym skoczkiem i Prezesem Polskiego Związku Narciarskiego – Adamem Małyszem.

US Open. Adam Małysz: Za dużo wymagamy od Igi Świątek

Zdaniem żywej legendy skoków młody wiek tenisistki nie odgrywa wielkiego znaczenia w kwestii radzenia sobie z presją. Małysz przyznał, że widzi problem, gdzie indziej. – Problemem jest to, że za dużo od niej wymagamy – powiedział były skoczek.

Prezes PZN powiedział, że chciałby, by wygrała wielkoszlemowy US Open, ale to wszystko zależy od Igi Świątek. – Wszystko zależy od niej i tego, jak się czuje. Jeśli zacznie grać swój najlepszy tenis, nie ma zawodniczki, która byłaby w stanie z nią wygrać – zapewnił.

Adam Małysz porównał skoki narciarskie do tenisa: To nie kryzys

Na zakończenie Adam Małysz stwierdził, że nie boi się o tenisistkę i jego zdaniem „nie ma mowy o żadnym kryzysie”. – To nie jest kryzys, tylko swego rodzaju znużenie, które pojawia się w każdej dyscyplinie na tak wysokim i wyżyłowanym poziomie. Nie da się tego ciągnąć w nieskończoność – powiedział były sportowiec, dodając, że w skokach narciarskich dzieje się podobnie.

Czytaj też:

Znany ekspert zaniepokojony postawą Igi Świątek. Wyjaśnił, skąd mogą brać się błędy Polki