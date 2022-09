Najnowszy ranking WTA po US Open. Gigantyczna przewaga Igi Świątek nad rywalkami

Iga Światek wygrała wielkoszlemowy US Open. W finale Polka pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur w dwóch setach. Droga Igi Świątek do finału Wielkiego Szlema była bardzo wyboista. Mimo że Polka pewnie pokonała w pierwszej rundzie Jasmine Paolini, a w dwóch kolejnych rundach wychodziła zwycięsko ze starć z Amerykankami – Sloane Stephens, Lauren Davies, to od 1/8 finału zaczęły się schody.

W tej fazie turnieju pierwsza rakieta świata stanęła naprzeciwko Niemki Jule Neimeiet, która postawiła Raszyniance znaczny opór. Tenisistka wygrała nawet seta otwierającego ten mecz, ale na szczęście dwa kolejne padły łupem Polki. Następnie w ćwierćfinale US Open 21-latce przyszło zmierzyć się z Jessicą Pegulą, którą pokonała bez straty seta, a w półfinale Wielkiego Szlema Iga Światek poradziła sobie z Aryną Sabalenką.

Najnowszy ranking WTA. Iga Świątek powiększyła przewagę nad rywalkami

Po zakończonym wielkoszlemowym US Open największa organizacja kobiecego tenisa zaktualizowała swój ranking zawodniczek. Przewagę nad resztą stawki powiększyła Iga Świątek, która jest pierwszą rakietą świata od 4 kwietnia. Polka uzbierała 10365 punktów. Raszynianka wygrała w tym sezonie siedem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe. Na drugim miejscu uplasowała się finalistka US Open – Ons Jabeur, która uzbierała 5090 oczek.

Ostatnie miejsce na podium zajęła Anett Kontaveit ze stratą 790 pkt do drugiej Tunezyjki. Na pozostałych miejscach w pierwszej dziesiątce uplasowały się kolejno: Paula Badosa, Jessica Pegula, Maria Sakkari, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Simona Halep i Caroline Garcia.

Inne Polki w rankingu WTA. Tylko jedna znalazła się w pierwszej setce

Jeśli chodzi o inne Polki w rankingu WTA, to poza Igą Świątek tylko Magda Linette znalazła się w pierwszej setce. Poznanianka zajęła 67. lokatę. W drugiej setce na 117. pozycji uplasowała się Magdalena Fręch, na 153. Maja Chwalińska, a na 166. miejscu zameldowała się Katarzyna Kawa. W trzeciej setce miejsce na 277 miejscu rankingu zajęła Weronika Falkowska.

Ranking WTA na dzień 8 sierpnia 2022

Miejsce Imię i nazwisko Liczba punktów 1. Iga Świątek

10 365 pkt

2. Ons Jabeur

5090 pkt

3. Anett Kontaveit

4300 pkt

4. Paula Badosa

3980 pkt

5. Jessica Pegula

3501 pkt

6. Maria Sakkari

3480 pkt

7. Aryna Sabalenka

3470 pkt

8. Coco Gauff

3047 pkt

9. Simona Halep

3025 pkt

10. Caroline Garcia 2930 pkt

