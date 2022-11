Rywalka Igi Świątek znalazła receptę na jej pokonanie. Caroline Garcia ma plan na ten mecz

W drugim meczu na WTA Finals Iga Świątek zmierzy się z Caroline Garcią. W przeszłości zawodniczki mierzyły się ze sobą dwukrotnie, z czego raz w tym roku. Było to na turnieju w Warszawie i górą wówczas była francuska tenisistka. Na przedmeczowej konferencji rywalka pierwszej rakiety świata zdradziła, co trzeba zrobić, by pokonać Raszyniankę.

Iga Świątek drugi raz w karierze bierze udział w WTA Finals, czyli rozgrywek dla najlepszych tenisistek kończącego się sezonu. Przypomnijmy, Polka do tej pory wygrała 8 turniejów w tym roku, w tym dwa wielkoszlemowe oraz jest niekwestionowaną liderką światowego rankingu WTA. Caroline Garcia już wygrywała z Igą Świątek W WTA Finals Iga Świątek trafiła do grupy z Darią Kasatkiną, Caroline Garcią i Coco Gauff. W pierwszym starciu Raszynianka pewnie rozbiła Rosjankę 2:0 (6:2, 6:3). Kolejną rywalką pierwszej rakiety świata będzie francuska tenisistka Caroline Garcia. Caroline Garcia jest jedyną zawodniczką w tej grupie, która pokonała Igę Świątek w tym sezonie. Miało to miejsce podczas turnieju BNP Paribas Poland Open w Warszawie. Tenisistki mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Pierwszy raz stanęły naprzeciwko siebie na WTA w Cincinnati w 2019 roku. Wówczas, na kortach twardych triumfowała Polka. Garcia: Postaram się jej maksymalnie utrudnić zadanie Na przedmeczowej konferencji prasowej Caroline Garcia wypowiedziała się na temat starcia z Polką, które odbędzie się już w czwartek 3 listopada. Obie tenisistki mają na koncie po jednym zwycięstwie. Francuska tenisistka w swoim pierwszym spotkaniu w dwóch setach pokonała Coco Gauff. Caroline Garcia zapytana o mecz w Polsce odpowiedziała, że pamięta ten mecz doskonale. - Zamierzam czerpać z tego doświadczenia. Wiem, że tylko grając maksymalnie agresywnie można liczyć na pokonanie Świątek – powiedziała tenisistka, dodając, że gdy Iga Świątek ma dużo czasu potrafi zrobić wszystko. – I wtedy sprawy mocno się komplikują – podkreśliła. Postaram się jej utrudnić zadanie maksymalnie, jak się da, tyle mogę obiecać – zakończyła. Mecz Iga Świątek – Caroline Garcia w WTA Finals 2022 rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 23:00 czasu polskiego. Transmisja TV w Canal+ Sport oraz online na canalplus.com. Czytaj też:

