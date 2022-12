Iga Świątek mistrzynią świata! Kolejny sukces polskiej tenisistki

Iga Świątek jest pierwszą polską tenisistką, której przypadł ten tytuł. W 2017 roku ITF uznało mistrzem świata w deblu Łukasza Kubota, który wówczas był liderem rankingu ATP oraz zwyciężył Wimbledon w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Co prawda tegoroczny wybór był dość prosty, ponieważ sukcesy 21-letniej Polki jednoznacznie wskazywały na to, komu powinien przypaść omawiany tytuł.

Iga Świątek mistrzynią świata ITF

W 2022 roku Iga Świątek triumfowała w ośmiu turniejach. Odniosła dwa zwycięstwa wielkoszlemowe Roland Garros i US Open. Poza tym była najlepszą rakietą w: WTA 1000 w Dausze, Indian Wells, Miami, Rzymie, a także WTA 500 w Stuttgarcie oraz San Diego. W WTA 500 w Ostrawie musiała uznać wyższość rywalki w finale, a z WTA Finals pożegnała się w półfinale, przegrywając z Aryną Sabalenką.

Co więcej, od 4 kwietnia raszynianka przewodzi w rankingu WTA. Od tamtej pory jest pierwszą rakietą świata ze znaczną przewagą nad drugą Ons Jabeur. Polka zgromadziła 11085 pkt, a Tunezyjka 5055 pkt. Nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie ten stan rzeczy uległ zmianie.

Iga Świątek podziękowała za wyróżnienie

Swój wyczyn Iga Świątek skomentowała w mediach społecznościowych. Wcześniej informacja o jej wyborze na mistrzynię świata została opublikowana przez ITF na Twitterze.

– To był wielki rok dla mnie, a ta nagroda potwierdza, jak daleko dotarłam i jak wiele osiągnęłam. Jestem dumna i chcę podziękować ITF za to wyróżnienie. To wszystko nie byłoby możliwe bez mojego teamu, mojej rodziny i moich fanów w Polsce i na całym świecie, więc potraktujcie to jako naszą wspólną nagrodę za niesamowitą podróż po korcie w 2022 roku – powiedziała polska mistrzyni.

