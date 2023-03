Magda Linette „może stracić głowę”. Niepokojące słowa polskiej tenisistce

Wydawało się, że po znakomitym występie w Australian Open kariera Magdy Linette nabierze rozpędu, a dotarcie do półfinału Wielkiego Szlema da jej kopa na kolejne miesiące. Nic bardziej mylnego. Po dłuższego przerwie poznanianka wzięła udział w turniejach WTA zorganizowanych w Meridzie i Austin, ale w żadnym z nich nie odegrała ważnej roli. Dlaczego?

Magda Linette zawiodła w Meridzie i Austin

W Meksyku jeszcze nie było tragedii. Tam reprezentantka Polski pokonała Camillę Osorio (2:1), następnie rozprawiła się z Panną Udvardy (2:0), by w ćwierćfinale przegrać z Rebeccą Peterson (0:2). W Stanach Zjednoczonych natomiast stała się tragedia. 32-latka nie przebrnęła bowiem ani jednej rundy, odpadając po porażce z Warwarą Garczewą (1:2).

Eksperci nie są jednak zdziwieni takim obrotem spraw. Chris Oddo z redakcji Tennis Majors dowodzi, że Polka nie poradziła sobie z presją. – Zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz pojawiły się nowe oczekiwania, z którymi musi się uporać. Kilka porażek nie może dziwić. Świat widzi w niej 21-latkę i oczekuje, że osiągnie lepsze wyniki niż kiedykolwiek – powiedział w rozmowie z portalem sport.pl. Naturalnie Oddo uważa, iż jest to nieodpowiednie założenie.

Ekspert ostrzega. Magda Linette może „stracić głowę”

Nieco mniej surowo do ostatnich występów Magdy Linette podchodzi Mario Boccardi z serwisu sprotface.it. Według niego nasza rodaczka wcale nie grała źle ani w Meridzie, ani w Austin, lecz prawdopodobnie jest psychicznie zmęczona i właśnie to sprawiło, że nie wypadła korzystnie. Mimo tego nie powinna się wstydzić swoich występów.

Z drugiej strony Włoch przestrzegł przed tym, co może się wydarzyć z poznanianką w kolejnych etapach tego sezonu. – Takie rzeczy się zdarzają i teraz czas myśleć do przodu, bo po dotarciu do półfinału Wielkiego Szlema, pokonując tak wiele silnych rywalek, można stracić głowę na kilka tygodni – zauważył.

Magda Linette zagra w Indian Wells

Oddo dodał ponadto, że Linette potrzebuje więcej czasu, aby przyzwyczaić się do gry na tak wysokim poziomie, jaki osiągnęła w Australian Open. Boccardi stwierdził zaś, że 32-latka ma potencjał, by regularnie bywać w top 20 rankingu WTA, lecz jej forma będzie falować.

Najbliższym turniejem, w którym wystartuje Polka, będzie Indian Wells. Zawody te rozpoczną się już 6 marca.

