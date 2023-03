Novak Djoković nie zagra w Indian Wells. Nie pomógł list do Joe Bidena

Od początku pandemii koronawirusa Novak Djoković głośno wypowiadał się na temat obowiązkowych szczepień. Serb powtarzał, że nie zgadza się z obowiązkowością szczepień, co sprawiło, że w 2022 roku nie mógł wystąpić m.in. w Australian Open.

Novak Djoković nie weźmie udziału w Indian Wells

W 2023 roku sytuacja powtarza się z Indian Wells – męskim turniejem ATP Tour Masters 1000, który rozgrywany jest w USA i zaliczany jest do cyklu ATP Tour. W niedzielę wieczorem organizatorzy turnieju potwierdzili wycofanie się Djokovicia z turnieju. Ma to związek z obowiązującymi wciąż przepisami, które zezwalają na przylot do kraju tylko osobom zaszczepionym.

„Numer 1 światowego rankingu Novak Djokovic wycofał się z turnieju BNP Paribas Open 2023. Wraz z jego wycofaniem na na jego miejsce przesuwa się Nikoloz Basilashvili” – poinformowali organizatorzy turnieju.

Listy do Joe Bidena ws. Novaka Djokovicia

Jak donosi washingtonpost.com tenisista nie jest zaszczepiony przeciwko koronawirusowi. W zeszłym miesiącu Serb wyraził nadzieję na uzyskanie pozwolenia od władz amerykańskich, aby mógł wziąć udział w Indian Wells, a następnie w marcowym turnieju w Miami.

Ostatecznie wysiłki tenisisty nie przyniosły zamierzanego rezultatu. Numerowi 1. rankingu ATP nie pomógł nawet list do Joe Bidena – prezydenta USA. Senator Florydy Rick Scott poinformował na Twitterze, że Departament Bezpieczeństwa Krajowego odrzucił prośbę Djokovicia o zwolnienie ze szczepień. Scott podzielił się listem, który on i senator Marco Rubio wysłali do prezydenta Bidena, w którym nakłaniają głowę państwa do „szybkiego przyznania” zwolnienia dla tenisisty.

