Zmiana w drabince turnieju WTA Indian Wells. Dotyczy zmagań Igi Świątek

Iga Świątek szykuje się do rozpoczęcia zmagań na kortach w Indian Wells. Polka bardzo dobrze wspomina ubiegłoroczną edycję turnieju. To ona wyjechała z nagrodą dla zwyciężczyni zmagań. Tuż przed początkiem imprezy doszło do małej zmiany, która może wpłynąć na jej drogę do finału.

Iga Świątek przygotowuje się do obrony tytułu z ubiegłego roku. W sezonie 2022 wygrała turniej ATP w Indian Wells po pewnej wygranej w dwóch setach nad Marią Sakkari. Polka budowała wówczas imponującą serię 37 zwycięstw z rzędu. Tuż przed startem obecnej edycji imprezy doszło do zmiany w drabince, która ma wpływ na zmagania pierwszej rakiety świata. Iga Świątek z potencjalną nową rywalką w Indian Wells Reprezentantka Polski jako czołowa tenisistka globu jest zwolniona z rywalizacji w pierwszej rundzie turnieju. Świątek otrzymała tak zwany „wolny los". W drugiej rundzie pierwotnie miała mierzyć się z wygraną pojedynku Claire Liu/Alison van Uytvanck. W tym przypadku doszło do zmiany. Belgijka doznała kontuzji, która eliminuje ją z udziału w turnieju. Według doniesień mediów zajmująca 85. lokatę w rankingu WTA zawodniczka skarży się na ból pleców. Jej miejsce zajmie Słowaczka Anna Karolina Schmiedlova. Numer 101 światowego rankingu odpadła w kwalifikacjach po starciu z Laurą Siegemund, lecz poprzez kontuzję van Uytvanck dostała się do turnieju jako „szczęśliwa przegrana". Starcie z Liu (56. pozycja w rankingu WTA) zaplanowano na piątek jako pierwsze w rozkładzie. Wedle czasu polskiego obie zawodniczki mają rozpocząć mecz o drugiej w nocy. Zmagania Igi Świątek przed początkiem turnieju WTA w Indian Wells Świątek podchodzi do turnieju jako faworytka, która musi bronić zdobytych przed rokiem punktów. W przeciwieństwie do ostatnich turniejów na Bliskim Wschodzie, w Kalifornii będzie jej już towarzyszyć główny trener, Tomasz Wiktorowski. Tuż przed początkiem turnieju Świątek wzięła udział wraz z Hubertem Hurkaczem w charytatywnych zawodach Tie Break Tens. W rywalizacji mikstów para Polaków dotarła do finału, gdzie przegrała z duetem Aryna Sabalenka/Taylor Fritz.

