Iga Świątek zdeklasowała Claire Liu! To był nokaut

Rywalka Igi Świątek brała udział w pierwszej rundzie turnieju Indian Wells. Pokonała w niej Słowaczkę Annę Karolinę Schmiedlovą 7:6(5), 6:3, dzięki czemu otrzymała szansę na grę z najlepszą rakietą świata. W ubiegłym roku Polka zwyciężyła turniej w Kalifornii i teraz ma ochotę na powtórkę swojego wyczynu.

Iga Świątek zdeklasowała przeciwniczkę

O ile Claire Liu w pierwszym gemie pokazała, że będzie próbowała dominować, tak jej zamiary szybko zostały ostudzone. Iga Świątek nie dała się przełamać i szybko wyszła na prowadzenie. W drugim Amerykanka była bliska sukcesu, bo prowadziła już 40:15, jednak ostatecznie Polka doprowadziła do stanu równowagi i przełamała przeciwniczkę. Po chwili kibice byli świadkami perfekcyjnego gema serwisowego w wykonaniu najlepszej tenisistki na świecie.

Patrząc na przebieg pierwszego seta, można było odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z wyścigiem Fiata 126p z Bugatti Veyronem. Iga Świątek rozdawała karty od początku do końca, a przeciwniczka nie robiła na niej żadnego wrażenia. Tym, czego na pewno nie można było odebrać Claire Liu był fakt, iż zachowywała się bardzo dobrze i była solidna w swoich zagraniach. Niemniej pierwszy set zakończył się wynikiem 6:0 dla liderki światowego rankingu WTA.

Iga Świątek postawiła „kropkę nad i”

Początek drugiego seta był bardzo podobny do pierwszego. Iga Świątek prowadziła, jednak Claire Liu zdołała doprowadzić do stanu równowagi, choć i tak nie zwyciężyła swojego pierwszego gema. Kiedy stan drugiego wynosił 30:0, Amerykanka zdobyła pierwszy punkt, a publiczność na stadionie zorganizowała jej owacje na stojąco. Tak zresztą czynili przy każdym punkcie, zachęcając ją do lepszej gry. Jednak popełniany błąd za błędem nie poprawił jej sytuacji, a raszynianka nie miała problemów z ich wykorzystywaniem.

Stan seta wynosił już 3:0 dla reprezentantki Polski. W czwartym gemie 22-latka doprowadziła do stanu równowagi, ale znów została przełamana. Mimo całkowitej dominacji 21-latka spod Warszawy nie traciła skupienia i pomijając pojedyncze straty punktów, cały czas robiła swoje aż do samego końca meczu. Claire Liu zaskoczyła ją przy stanie 5:0, nie tylko posyłając swojego pierwszego asa serwisowego w meczu, ale też wygrywając pierwszego gema w meczu. Mimo tego w siódmej odsłonie drugiego seta Iga Świątek zamknęła spotkanie, przechodząc do kolejnej rundy Indian Wells.

Iga Świątek – Claire Liu 2:0 (6:0, 6:1)

