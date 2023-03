Iga Świątek i Magda Linette łączą siły. Wspólnie powalczą dla Polski

Iga Świątek znajduje się przed dwiema przeszkodami dzielącymi ją od obrony mistrzowskiego tytułu w Indian Wells. Polka radzi sobie bardzo dobrze, nie dając szans rywalkom. Już niedługo czeka ją kolejne starcie, tym razem w barwach narodowych. Wraz z nią nasz kraj będzie reprezentować Magda Linette.

Iga Świątek i Magda Linette w reprezentacji Polski

Kapitan żeńskiej reprezentacji Polski Dawid Celt ogłosił kadrę na najbliższy mecz Billie Jean King Cup. Biało-Czerwone zmierzą się na wyjeździe z Kazachstanem. W składzie znalazła się Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Weronika Falkowska oraz Alicja Rosolska. Międzypaństwowe starcie zaplanowano na 14-15 kwietnia w Astanie. Cytowany przez TVP Sport Celt wskazuje na fakt, że do przyszłego miesiąca może się sporo wydarzyć. Liczy na to, że Polki polecą do Kazachstanu w najmocniejszym składzie.

– Do spotkania Billie Jean King Cup jest jeszcze miesiąc. Bardzo wierzę, że ten skład powołany przeze mnie się nie zmieni i będziemy mogli do tego meczu w Kazachstanie przystąpić w najmocniejszym zestawieniu. Ale też zdaję sobie sprawę, że przed dziewczynami w tym czasie do meczu jeszcze wiele meczów w turniejach i pewne rzeczy mogą się jeszcze po drodze zmienić – tłumaczy Celt.

Kazachstan przed meczem z Polską podczas BJKC

W kadrze rywalek również nie brakuje znanych nazwisk. Rolę liderki pełni Jelena Rybakina. Tenisistka, która przed laty reprezentowała Rosję, zmierzy się ze Świątek znacznie wcześniej niż w Astanie. Obie panie trafiły na siebie w półfinale trwającego turnieju w Indian Wells. Zdecydowaną faworytką obu starć będzie Polka.

Poza Rybakiną Kazachstan będzie reprezentować także Julia Putincewa, Anna Danilina, Gozal Ainitdinowa, Żanel Rustemowa oraz Arużan Sagandikowa. Funkcję kapitan kadry pełni Jarosława Szwiedowa. Zwycięzca meczu awansuje do turnieju finałowego Billie Jean King Cup zaplanowanego w listopadzie.

Czytaj też:

Iga Świątek ucierpi na wspieraniu Ukrainy? „Nie ma szans na zmianę polityki WTA i ATP”Czytaj też:

Daniił Miedwiediew zareagował na ostatnie słowa Igi Świątek. Rosjanie będą oburzeni