Iga Świątek ucierpi na wspieraniu Ukrainy? „Nie ma szans na zmianę polityki WTA i ATP”

Fani tenisa w Polsce mają powody do zadowolenia. Iga Świątek nie schodzi ze zwycięskiej ścieżki. Pierwsza rakieta świata wygrywa mecz za meczem, niemalże demolując przeciwniczki. Reprezentantka naszego kraju jest aktywna nie tylko na korcie, ale i poza nim. Zdaniem eksperta jej zaangażowanie w pomoc Ukrainie i piętnowanie działań zawodniczek z Rosji i Białorusi może doprowadzić do reakcji WTA, choć nie do takich, jakich byśmy oczekiwali.

Iga Świątek może stracić możliwość wspierania Ukrainy

Gdy Anastazja Potapowa wyszła na kort w koszulce Spartaka Moskwa, w sieci zawrzało. Internauci krytykowali władze tenisowe, że pozwoliły Rosjance na paradowanie w koszulce klubu z kraju, który stosuje agresję wobec Ukrainy. Z całego środowiska tenisowego najmocniej zareagowała Świątek, która nie ukrywała niezadowolenia z zachowania koleżanki po fachu. Zdaniem Karola Stopy, eksperta telewizyjnego, reakcja Polki może sprowokować włodarzy dwóch największych organizacji tenisowych do całkowitego używania symboli związanych z wojną w Ukrainie.

– Władze WTA i ATP po ostatnich incydentach nie mogą już dłużej udawać, że problemu nie ma. Może stać się tak, że wprowadzą zakaz używania jakichkolwiek symboli, które mogą się kojarzyć z wojną w Ukrainie. Będzie to dotyczyło wszystkich zawodników, ale także kibiców zasiadających na trybunach. Myślę, że to jedyne, czego możemy spodziewać się po obecnych władzach tenisa – skomentował ostatnie wydarzenia Stopa dla portalu WP SportoweFakty.

Ekspert krytykuje politykę WTA i ATP

Pomimo nakazu występów pod neutralną flagą, Rosjanie i Białorusi nie czują wielkich ograniczeń związanych ze startem w zawodach tenisa ziemnego. Stopa mocno krytykuje obecne władze tenisa, zwracając uwagę na podatność zarządzających na wpływy ze wschodu. Dodaje, że pomimo sprzeciwu wobec zachowania włodarzy nie widzi dużego świata nadziei na poprawę obecnej sytuacji.

– Widać, że grupa interesów wśród sponsorów ATP i WTA jest na tyle silna, że nie ma szans na zmianę polityki. Będą więc próbować ratować sytuację kolejnymi dziwnymi pomysłami. Moim zdaniem, szef WTA za swoje błędy już dawno powinien zostać wyrzucony, ale z jakichś powodów wciąż zarabia miliony i bawi się doskonale – dodaje Stopa.

Reakcja WTA na wypowiedź Igi Świątek

Jak poinformowała Iga Świątek, tenisistka otrzymała obietnicę, że WTA przyłoży się do tego, by nikt nie promował na kortach rosyjskich drużyn. Potapowa już wcześniej pozowała w mediach społecznościowych z koszulką Spartaka, lecz ani razu nie poniosła odpowiedzialności.

