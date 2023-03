Wimbledon bez Rosjan i Białorusinów? Jest oficjalna decyzja

Tenis jest jedną z niewielu dyscyplin sportowych, w której regularnie możemy oglądać zawodników i zawodniczki z Rosji i Białorusi. Co więcej, wiele z nich dochodzi bardzo wysoko w największych turniejach, a nawet je zwycięża. Przykładem może być triumf Aryny Sabalenki w Australian Open 2023. Od 3 do 16 lipca br. będzie trwać Wimbledon, ale to nie jedyny turniej, który odbędzie się w Wielkiej Brytanii. Zorganizowane będą również m.in. w Eastbourne, Nottingham i Birmingham. Wiemy już, czy Rosjanie i Białorusini będą mogli w nich wystąpić.

Jest decyzja ws. udziału Rosjan i Białorusinów w Wimbledonie

Organizacja Lawn Tennis Association wydała powiadomienie, że Rosjanie i Białorusini będą mogli wystąpić w turniejach na kortach trawiastych w Wielkiej Brytanii w 2023 roku. Oznacza to, że decyzja, którą podjęto rok temu, została zmieniona, gdyż wówczas był to jedyny turniej wielkoszlemowy, podczas którego zabrakło sportowców z tych krajów. Istnieje jednak pewien warunek. Władze LTA podały, że zawodnicy z Rosji i Bałorusi, którzy będą chcieli wystąpić w tamtejszych turniejach tenisowych, będą musieli podpisać deklarację o neutralności. Ian Hewitt, przewodniczący All England Club, skomentował tę decyzję następująco:

– Nadal całkowicie potępiamy nielegalną inwazję Rosji i nasze wsparcie z całego serca pozostaje z narodem Ukrainy. To była niewiarygodnie trudna decyzja, niepodjęta lekko. Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, są to najwłaściwsze ustalenia dla mistrzostw na ten rok. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie rządu, ponieważ wraz z innymi zainteresowanymi stronami tenisa poruszaliśmy się po tej skomplikowanej sprawie i uzgodniliśmy warunki, które uważamy za wykonalne. Jeśli okoliczności ulegną zmianie między chwilą obecną a rozpoczęciem The Championships, rozważymy i odpowiednio zareagujemy – czytamy w oświadczeniu.

twitterCzytaj też:

Niepokojące wieści ws. kontuzji Igi Świątek. „To rzadki i nieznany przypadek”Czytaj też:

Kierowca F1 rzucił wyzwanie Idze Świątek. Nagranie stało się hitem internetu