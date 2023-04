Nowe informacje ws. zdrowia Igi Świątek. Polka postawiła znak zapytania

Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla Igi Świątek. Jej przewaga w rankingu WTA nad drugą Aryną Sabalenką wciąż jest spora, jednak w ostatnim czasie skurczyła się już do 2084 punktów. Powodem takiego stanu rzeczy są porażki w Australian Open, WTA w Dubaju oraz Indian Wells, a także brak udziału w turnieju w Miami. Polka leczy kontuzję, jednak nie oznacza to, że nie trenuje. Przeciwnie, niedawno wstawiła do mediów społecznościowych wideo, na którym pokazała swoją ciężką pracę. Teraz zdradziła nowe informacje o swoim zdrowiu.

Iga Świątek mówi o swoim stanie zdrowia

Jak można przeczytać na oficjalnym profilu WTA, nazwisko Igi Świątek już widnieje na liście zgłoszeń do turnieju WTA w Stuttgarcie, który odbędzie się w dniach 17-23 kwietnia. Polka jest zwyciężczynią zeszłorocznych zawodów w Niemczech i jeśli przyjdzie jej wystartować, to wystąpi jako obrończyni tytułu. Niestety w dalszym ciągu nie jest to pewne. 21-latka z Raszyna prowadziła relację na żywo na Instagramie razem z narciarką alpejską Mikaelą Shiffrin, podczas której zdradziła, że wciąż nie ma pewności, że zagra.

– Przygotowuję się. Zaczynam trenować ciężej i szykuję się na występ w Stuttgarcie. Mam nadzieję, że będą gotowa, ale zobaczymy, jak będzie – powiedziała pierwsza rakieta światowego rankingu WTA.

Co się stało Idze Świątek?

O problemach zdrowotnych polska tenisistka poinformowała jeszcze przed startem turnieju WTA w Miami, który zwyciężyła Czeszka Petra Kvitova. Nasza gwiazda zmaga się z urazem mięśni międzyżebrowych, przez które odczuwa bardzo duży dyskomfort.

– Niestety, ciągle odczuwam duży ból i dyskomfort i nie jestem w stanie w tym momencie grać. Potrzebuję przerwy, żeby wyzdrowieć, i dlatego muszę zrezygnować z gry w Miami i Pucharze Billie Jean King – napisała jakiś czas temu w mediach społecznościowych Polka.

Po turnieju w Stuttgarcie Iga Świątek będzie miała szansę zagrać w Madrycie, gdzie nie udało jej się wystąpić w 2022 roku.

Czytaj też:

Legendy szczerze o problemach Igi Świątek. „Myślę, że jesteśmy winni”Czytaj też:

Najnowszy ranking WTA. Topnieje przewaga Igi Świątek