Magda Linette z wymęczonym zwycięstwem na inaugurację WTA Charleston. Zemściła się na rywalce

Magda Linette kontynuuje tournée po Stanach Zjednoczonych, podczas którego bierze udział w kolejnych turniejach. Choc w Indian Wells nie poszło jej po myśli, to w Miami poradziła sobie znacznie lepiej, ulegając dopiero na etapie 1/8 finału Jessice Peguli. W Charleston na start otrzymała jedną z najmocniejszych możliwych tenisistek. Warwora Graczewa postawiła twarde warunki, ale to Polka po trudnej walce wygrała spotkanie 6:7, 7:5, 6:4.

Magda Linette z wyczerpującym zwycięstwem nad Warworą Graczewą w Charleston

Polka podchodziła do meczu z rachunkiem do wyrównania. Obie zawodniczki mierzyły się ze sobą pod koniec lutego w Austin. Wówczas górą była Graczewa. Pierwsza partia meczu zdała się mówić, że kibice będą światkami zaciętej partii. Jeśli jedna z tenisistek wygrywała przy swoim podaniu, to druga nie była gorsza i robiła to samo. Podobnie było z przełamaniami. Polka i Rosjanka oddały sobie nawzajem po dwa podania. Do rozstrzygnięcia seta potrzebny był tie-break. Tutaj skuteczniejsza była 44. zawodniczka rankingu WTA, która pokonała naszą reprezentantkę 7:3 (a w secie 7:6).

W drugiego seta Linette wyszła z nastawieniem odrobienia strat. Szybko uzyskała minimalną przewagę jednego gema, którą trzymała przez połowę partii. Nieoczekiwanie Rosjanka przy stanie 4:3 przełamała Polkę, co znów dodało napięcia. Półfinalistka ostatniego Australian Open przy wyniki 5:5 miała trzy piłki na przełamanie. Wykorzystała dopiero ostatnią z nich. Później dołożyła także gema przy swoim serwisie, przez co wygrała seta 7:5.

Trzecia partia przebiegła pod znakiem równej walki. Linette była bliska porażki przy własnym serwisie, lecz po mozolnej walce udało jej się wyjść z opresji. Co nie wyszło Rosjance, wyszło Polce. Biało-czerwona tenisistka przełamała po chwili Graczewą i od stanu 4:3 nie oddała prowadzenia aż do końca meczu, wygrywając finałowego seta 6:4.

Magda Linette w kolejnej rundzie turnieju WTA Charleston zmierzy się z Madison Keys

Magda Linette dzięki zwycięstwu nad Warworą Graczewą awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Charleston. Teraz czeka ją trudniejsze zadanie. Zmierzy się z Madison Keys, która w rankingu światowym plasuje się zaledwie trzy pozycje za nią.

