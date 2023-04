Ciemna strona kariery. Gwiazda tenisa była bita, poniżana i usiłowała popełnić samobójstwo

Jelena Dokić przeszła przez prawdziwe piekło, które trwało kilkanaście lat. Jej ojciec Damir Dokić sprawił, że jej kariera o włos nie legła w gruzach. Była przez niego regularnie prześladowana i maltretowana.

Jelena Dokić próbowała popełnić samobójstwo

Jeszcze kilkanaście lat temu Jelena Dokić znajdowała się na czwartym miejscu w światowym rankingu WTA. Tenisistka zdecydowała się na bardzo odważne wyznanie, zaznaczając, że przez ojca niemal nie popełniła samobójstwa. „Spuchnięte, posiniaczone i krwawiące piszczele po tym, jak przez całą noc byłam bita i kopana ostrymi butami” – napisała Jelena Dokić, pod zdjęciem, na którym widać jedno z ujęć jej meczu. „Nadal byłam mocno posiniaczona” – dodała.

„Bicie sprawiło, że do dziś mam wrażliwe i wyboiste piszczele. Z każdej rany pozostaje blizna, a te są moje. Prawie wyskoczyłam z balkonu na 26. piętrze. Chciałam odebrać sobie życie. Ja przeżyłam, ale nie każda kobieta i dziewczyna przeżyła lub przeżyje. Jestem smutna i zła z powodu milionów kobiet na świecie, które w tej chwili przechodzą przez dużo gorsze rzeczy niż ja. W samej Australii jedna kobieta tygodniowo ginie w wyniku przemocy domowej, a jedna na cztery kobiety doświadczyły w swoim życiu przemocy domowej. Na całym świecie te liczby są jeszcze gorsze. To jest smutna rzeczywistość” – wyznała w dalszym ciągu swojego wpisu.

Tenisistka apeluje o pomoc dla maltretowanych kobiet

W wywiadzie dla CNN Jelena Dokić powiedziała, że wiele osób przypuszczało, iż gdyby jej relacje z ojcem były zbliżone do normalności, wówczas miałaby szansę wygrać turniej wielkoszlemowy i być liderką światowego rankingu. Takie myśli wracają do niej, gdy patrzy na zawodniczki, które otrzymują wsparcie od najbliższych. We wpisie na Instagramie zaapelowała, by nie lekceważyć przemocy doświadczanej przez kobiety.

„Im bardziej odsuwamy się od tego tematu, tym bardziej porzucamy kobiety i dziewczęta. Proszę, nie odwracaj się plecami. One ciebie potrzebują, a także twojej pomocy. Mówienie o przemocy domowej nie jest szukaniem uwagi. Żyjemy w społeczeństwie, które zawstydza i piętnuje mówienie o nadużyciach i przemocy domowej, a potem opłakuje spowodowane tym zabójstwa. Zróbmy więcej dla przyszłych pokoleń” – zakończyła.

