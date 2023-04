Zacięty bój Huberta Hurkacza w Estoril! Nerwówka do samego końca

Hubert Hurkacz powrócił do gry po odpadnięciu z turnieju ATP w Miami. Najlepszy polski tenisista pożegnał się z zawodami na Florydzie już na etapie 1/16 finału w pojedynku z Francuzem Adrianem Mannarino 6:7 (5:7), 6:7 (0:7). Kolejnym wyzwaniem 12. rakiety światowego rankingu ATP miał być turniej w Monte Carlo, jednak wcześniej Polak postanowił wziąć udział w grze w portugalskim Estoril, gdzie wystartował na etapie 1/8 finału. Jego przeciwnikiem był Hiszpan Bernabe Zapata Miralles (43. ATP.). Zobaczyliśmy zacięty pojedynek.

Zacięty bój Huberta Hurkacza w pierwszym secie

Hubert Hurkacz przyzwyczaił swoich fanów do dramaturgicznych przebiegów jego pojedynków. Nie inaczej było w pierwszym secie, który rozpoczął się dla Polaka naprawdę źle. Premierowego gema przegrał do zera, ale zrewanżował się już w kolejnym, tracąc tylko jedną piłkę. Trzecia odsłona została kapitalnie zakończona uderzeniem bekhendem w linię boczną przez Hiszpana, zatem ponownie wrócił na prowadzenie. Gentlemani nie odstępowali się na krok, a reprezentant Polski zafundował kibicom asa serwisowego.

W szóstym gemie, kiedy Bernabe Zapata Miralles prowadził 3:2, doszło do pierwszej równowagi. Wówczas po odpowiedzi Hiszpana na dropszot Polaka wywalczył sobie breakpoint. Mimo tego „Hubi” dwukrotnie popisał się asami serwisowymi i dopisał sobie na konto kolejne oczko. Gra toczyła się w ten sposób do samego końca, a żaden z tenisistów nie potrafił przełamać drugiego. Doszło do tie-breaku, w którym Hubert Hurkacz prowadził 4:0. Następnie doszło do stanu 6:4 dla wrocławianina, ale nie zdołał wygrać dwóch piłek setowych. Ostatecznie dogrywka zakończyła się wynikiem 9:7 dla Polaka.

Bernabe Zapata Miralles wysoko zawiesił poprzeczkę

Tym razem to 25-latek z Polski zwyciężył dość pewnie pierwszego gema drugiego seta. W drugim tenisiści doprowadzili do gry na przewagi, z których zwycięsko wyszedł tenisista z Walencji. W trzecim mimo jednego asa serwisowego w wykonaniu Polaka, zobaczyliśmy pierwsze w tym meczu przełamanie, niestety na jego niekorzyść. „Hubi” zaprezentował podwójny błąd serwisowy i przeciwnik wyszedł na prowadzenie. Mimo tego Polak nie odpuszczał i błyskawicznie odwdzięczył się przełamaniem powrotnym, po czym wygrywał już 3:2.

Kolejny gem był jednym z najdłuższych w całym spotkaniu. Aż trzykrotnie doszło do stanu równowagi, a jedną z przewag wykorzystał Hiszpan. Niestety dla Polaka Bernabe Zapata Miralles wykorzystał szansę na drugie przełamanie serwisu Huberta Hurkacza i wyszedł na prowadzenie 4:3, które następnie powiększył do dwóch gemów przewagi. Wrocławianin wyczuł, że przeciwnik jest na dobrej drodze do przejęcia inicjatywy. Wyrównanego dziewiątego gema ostatecznie przeważył na swoją korzyść i zakończył go asem serwisowym. Nierozstawiony Hiszpan okazał się lepszy i zamknął seta, wygrywając 6:4.

Hubert Hurkacz przegrał kolejne spotkanie

Bernabe Zapata Miralles był na „pole position” do zwycięstwa całego meczu, co potwierdzał od początku trzeciego seta. Hiszpan błyskawicznie wygrał dwa pierwsze gemy, tracąc przy tym tylko jedną piłkę. Polak „obudził się” dopiero następnym gemie, pewnie go zwyciężając smeczem. Czwarty gem trzeciego seta meczu był zdecydowanie najdłuższym w całym meczu. Hubert Hurkacz kilkukrotnie nie wykorzystał break pointów i czterech szans na przełamanie, a po dziewięciu stanach równowagi Hiszpan prowadził 3:1.

Wrocławianin ponownie popełnił podwójny błąd serwisowy i znalazł się w wielkich tarapatach. Został przełamany po raz drugi w trzecim secie i przegrywał już 1:4. Tenisista z Walencji nie oddał inicjatywy już do samego końca. Polak zdołał wygrać jeszcze jednego gema, ale ostatecznie set zakończył się wynikiem 6:2. Tym samym „Hubi” pożegnał się z portugalskim turniejem już w pierwszym meczu.

Bernabe Zapata Miralles – Hubert Hurkacz 2:1; 6:7 (7:9), 6:4, 6:2.

