Drabinka WTA Stuttgart. Iga Świątek poznała potencjalne rywalki

Iga Świątek wraca do gry po kontuzji żeber, przez którą opuściła Miami Open oraz kwalifikacje Billie Jean King Cup. Na szczęście nie był to jakiś poważny uraz. – Wcześnie go wyłapaliśmy, ale na pewno ten czas, który poświęcę na regenerację przez najbliższe dni, pomoże w tym, bym szybciej doszła do siebie – mówiła jakiś czas temu raszynianka.

Iga Świątek poznała rywalkę

Pierwsza rakieta świata weźmie udział w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Organizatorzy Porsche Tennis Grand Prix przeprowadzili w niedzielę 16 kwietnia losowanie drabinki, w związku z czym Iga Świątek poznała swoją najbliższą rywalkę. W pierwszej rundzie Iga Świątek otrzymała wolny los, który zapewnił jej bezpośredni awans do drugiej rundy. W tej fazie tego turnieju pierwsza rakieta świata zmierzy się ze zwyciężczynią pary Qinwen Zheng/kwalifikantka.

W przypadku triumfu Polki, ta w 1/8 finału może trafić na triumfatorkę meczów Jekaterina Aleksandrowa/Donna Vekić – Karolina Pliskova/Maria Sakkari. Przy awansie do półfinału WTA w Stuttgarcie Iga Świątek może zmierzyć się z niedawną pogromczyni jej i reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup – Jeleną Rybakiną, a w finale raszynianka może trafić na Arynę Sabalenkę.

WTA w Stuttgarcie: Pula nagród

Kwalifikacje do turnieju Porsche Tennis Grand Prix ruszyły 15 kwietnia, a według informacji organizatorów, pierwsze mecze głównej drabinki rozegrane zostaną 17 kwietnia. Wtedy poznamy przeciwniczkę Qinwen Zheng, która jeśli ją ogra, to zmierzy się z pierwszą rakietą świata. Turniej WTA w Stuttgarcie potrwa do niedzieli 23 kwietnia. Wszystkie mecze Igi Świątek będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport. Pula nagród w tych zmaganiach wynosi 780 637 dolarów.

1. runda – 8 310 dolarów

2. runda – 11 500 dolarów

Ćwierćfinał – 21 075 dolarów

Półfinał – 43 322 dolary

Finał – 74 161 dolarów

Zwyciężczyni – 120 150 dolarów

WTA Stuttgart 2023, terminarz:

15 kwietnia – kwalifikacje

16 kwietnia – kwalifikacje

17 kwietnia – 1. runda

18 kwietnia – 1. runda

19 kwietnia – 2. runda

20 kwietnia – 2. runda

21 kwietnia – ćwierćfinały

22 kwietnia – półfinały

23 kwietnia – finał WTA Stuttgart 2023

