Iga Świątek zarobiła bajońską sumę w Stuttgarcie. Co za kasa!

Iga Świątek ponownie udowodniła, że nie przypadkowo jest „jedynką” światowego rankingu WTA. Polka nie bez problemów przebrnęła przez wszystkie cztery mecze, jednak w finale efektywnie pokonała Arynę Sabalenkę. To nie tylko dobry prognostyk przed nadchodzącymi zawodami w Madrycie, ale też zbliżającym się powoli Rolandem Garrosem, którego raszynianka będzie bronić. Pewne jest jedno – zwycięstwo w niemieckim turnieju opłaciło się Polce nie tylko pod względem sportowym.

Tu tkwił klucz do sukcesu Igi Świątek

Problemy zdrowotne Igi Świątek są już przeszłością. Zaraz po wygranym meczu z Aryną Sabalenką udzieliła wywiadu, podczas którego przyznała, że kluczem do zwycięstwa była m.in. świeżość.

– Teraz mam wyrzut adrenaliny. Chciałam skorzystać z tego, że jestem świeża, miałam przerwę i nie bałam się długiego meczu, zwłaszcza po tym, że wczoraj miałam więcej odpoczynku. Na początku turnieju, jak były dłuższe akcje, czułam, że muszę wejść na wyższy poziom, jeśli chodzi o regenerowanie się, ale potem przeszłam test, grając z Karoliną Pliskovą. Dzisiaj czułam się bardzo swobodnie, tak jakbym dopiero, co przeszła okres przygotowawczy – mówiła przed kamerami Canal+Premium Polka.

Iga Świątek zarobiła fortunę w Stuttgarcie

Tuż po awansie do finału raszynianka była pewna, że otrzyma wysoką gratyfikację finansową od organizatorów turnieju. Ponadto z kortu w Stuttgarcie odjechała nowiutkim Porsche, które mimo wszystko nie wlicza się do „prize money”. Warto dodać, że w ubiegłym roku właśnie tam wygrała pierwszy samochód w karierze.

Udział w WTA 500 w Stuttgarcie jest bardzo opłacalny dla tenisistek. Gdyby Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie na jej konto wpłynęłoby 10 086 euro (ok. 46 990 zł). Dzięki zwycięstwu zyskała 19 832 euro (ok. 98 397 zł). Triumf nad Karoliną Pliskovą w ćwierćfinale podwoił jej gażę, gdyż zarobiła 37 672 euro (ok. 175 513 zł). Z kolei za kreczowe pokonanie Ons Jabeur zyskał 64 500 euro (ok. 300 505 zł), a zwycięstwo w finale nad Aryną Sabalenką wzbogaciło ją o 104 478 euro (ok. 486 763 zł).

