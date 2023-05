Trudna przeprawa Igi Świątek. Aleksandrowa postawiła twarde warunki

Iga Świątek w ostatnich tygodniach znalazła się na zwycięskiej ścieżce, z której nie chce zejść. Polka wygrała prestiżowy turniej w Stuttgarcie, a teraz liczy na podobny sukces w Madrycie. Już w pierwszych rundach pokazała, że wciąż jest silna. Poprzednie przeciwniczki – Julia Grabher i Bernarda Pera – łącznie wygrały z nią zaledwie dziesięć gemów. Tak łatwo nie było w meczu z Jekateriną Aleksandrową. Świątek wygrała 6:4, 6:7, 6:3, ale na awans do najlepszej ósemki musiała mocno zapracować.

Iga Świątek pokonała Jekaterinę Aleksandrową w turnieju WTA w Madrycie

Rosjanka lepiej rozpoczęła spotkanie. Niemal na „dzień dobry” przełamała Świątek. Ta musiała szybko otrząsnąć się i odrobić straty. Ta sztuka nie sprawiła jej zbyt wielkich trudności. Choć Aleksandrowa starała się kontrolować przewagę, to ta z czasem szybko stopniała, aż najlepsza rakieta świata wyszła na prowadzenie. Rywalka nie chciała łatwo odpuścić pierwszego seta, ale widać było po niej, że musi mierzyć się z wielkim stresem. Ostatecznie Polka wygrała partię 6:4.

Świątek nauczona doświadczeniem lepiej weszła w kolejnego seta, w którym początkowo Aleksandrowa prezentowała się tak jak kilkanaście minut wcześniej – nieco chaotycznie. Liderka światowego rankingu pewnie prowadziła, aż w dziewiątym gemie do gry wróciła przeciwniczka, która nadrobiła stratę przełamania, doprowadziła do tie-breaka, a w nim nie dała Polce żadnych szans, triumfując do trzech.

Trzeci set stanowił dla Polki szansę na wyciągnięcie wniosków z przegranej partii. Szybko przełamała rywalkę i nie pozwoliła, by ta znowu złapała świetną serię. Kontrolując przebieg seta, nie pozwoliła Aleksandrowej nawiązać podobnej walki jak w poprzednich setach. Im bliżej końca meczu zbliżały się obie panie, tym numer 17 rankingu WTA coraz bardziej musiała pogodzić się z widmem porażki. Ostatecznie Świątek wygrała seta 6:3, zapewniając sobie awans do ćwierćfinału.

Petra Martić kolejną rywalką Igi Świątek

Na Polkę w ćwierćfinale hiszpańskiego turnieju czeka Chorwatka Petra Martić, która w czwartej rundzie turnieju WTA Madryt wyeliminowała Czeszkę Barborę Krejcikovą 6:3, 7:6.

