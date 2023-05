Szybka przygoda Magdy Linette z Rolandem Garrosem. Nie tak to miało wyglądać

Magda Linette rozpoczęła swoje zmagania w turnieju Rolanda Garrosa 2023 od pojedynku z utalentowaną Kanadyjką Leylah Fernandez. Polka uchodziła za faworytkę tego spotkania, jednak z przebiegu meczu nie było to tak łatwe do rozszyfrowania. Poznanianka przeplatała lepsze i gorsze chwile w tym pojedynku.

Leylah Fernandez wysoko zawiesiła poprzeczkę

Już pierwszy gem pokazał nam, że będzie to zacięte spotkanie. Trwał on niemal siedem minut, jednak zakończył się na korzyść Leylah Fernandez. Kanadyjka była również bliska podwyższenia prowadzenia na 2:0 i przełamania reprezentantki polski, ale po stanie równowagi górą wyszła z niego poznanianka. I w następnym lepsza również okazała się 31-latka, która jako pierwsza przełamała przeciwniczkę. Znakomity gem serwisowy mógł zapowiadać, że Polka wchodzi na wysokie obroty. Kiedy tablica wyników pokazywała 3:1, role się odwróciły.

Najpierw Kanadyjka do zera wygrała swojego gema serwisowego, a następnie po dwóch break pointach przełamała reprezentantkę Polski. 20-latka z Montrealu wrzuciła wyższy bieg i choć Magda Linette starała się powstrzymać ataki przeciwniczki, to nie dała rady. W ten sposób zrobiło się już 4:3 dla Leylah Fernandez. Przy swoim serwisie Polka spisywała się dobrze, ale nie na tyle, żeby go wygrać. Po raz drugi została przełamana, a w dziewiątym gemie Kanadyjka zamknęła seta.

Koncertowy set Magdy Linette!

Drugą odsłonę meczu Magda Linette rozpoczęła zdecydowanie lepiej. W pierwszym gemie, jej serwisowym, zamknęła sprawę precyzyjnym forhendem, żeby w następnym przełamać 20-latkę, która wcześniej popełniła dwa błędy serwisowe. W trzecim Polka dała prawdziwy pokaz tenisa, wygrywając gema do zera. Tablica wyników pokazywała już 3:0 dla Poznanianki. Zawodniczka z Montrealu nieco przebudziła się w czwartym gemie, który był jej pierwszym zwycięskim w drugim secie.

Na szczęście nie zdekoncentrowało to naszej reprezentantki, która wybroniła break pointa Leylah Fernandez i powiększyła prowadzenie. I Polka kontynuowała swoją znakomitą grę. Kanadyjka miała gem serwisowy, którego nie potrafiła wykorzystać. Dwukrotnie Magda Linette doprowadziła do stanu równowagi, po czym znakomitym dropszotem zamknęła go i wyszła już na czterogemowe prowadzenie. 20-latka musiała ryzykować. Poznanianka popełniła podwójny błąd serwisowy i Kanadyjka była bliska szybkiego przełamania, ale po stanie równowagi Polka wygrała seta wynikiem 6:1!

Magda Linette odpadła z Roland Garros 2023

Leylah Fernandez lepiej weszła w trzeciego seta. Dość pewnie zwyciężyła swój serwis, a przy gemie serwisowym Magdy Linette odważnie odpierała jej ataki, doprowadzając do stanu równowagi. Ostatecznie Polka doprowadziła do wyrównania. Niestety nie udało jej się przełamać Kanadyjki, choć było do tego bardzo blisko. Poznanianka ponownie wygrała swojego gema serwisowego i doprowadziła do wyrównania. Obie zawodniczki wyglądały na bardzo zdeterminowane, by osiągnąć ostateczny cel. Piątego gema 20-latka zwyciężyła do zera. Tablica wyników pokazywała 3:2 dla Fernandez.

Magda Linette wyglądała na nieco poddenerwowaną, o czym mógł świadczyć kolejny podwójny błąd serwisowy, jednak skutecznie obroniła aż trzy break pointy. Polka była bliska kolejnego przełamania Kanadyjki, ale tym razem ta sztuka jej się nie udała i tak zrobiło się 4:3 dla tenisistki z Montrealu. Poznanianka znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Przegrała trzy piłki z rzędu, po czym znów prowadziła break pointową defensywę. Niestety została przełamana. Kanadyjka zamknęła mecz gemem serwisowym. Tym samym Polka odpadła z turnieju Roland Garros już w pierwszej rundzie.

