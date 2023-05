Kapitalne otwarcie Rolanda Garrosa przez Polkę! To był nokaut w niecałą godzinę

Magdalena Fręch, Magda Linette oraz Iga Świątek. Tak prezentuje się komplet singlistek, które reprezentują Polskę w tegorocznym turnieju Rolanda Garrosa. Wielkoszlemowe granie jako pierwsza rozpoczęła najniżej sklasyfikowana w rankingu WTA łodzianka. Fręch pokazała jednak wielką moc, rozbijając w dwóch setach (6:1, 6:1) Shuai Zhang.

Świetne otwarcie Rolanda Garrosa przez Magdalenę Fręch

Na korcie numer 7 w Paryżu nie było zbyt wielu emocji. Polka od samego początku narzuciła swój styl grania, nie pozwalając Chince na żadną odpowiedź. Zhang, która jest obecnie na 30. miejscu w rankingu WTA, była tylko tłem dla łodzianki.

Fręch w pierwszym secie rozprawiła się z Chinką, wygrywając bardzo pewnie 6:1. Złożyły się na to dwa przełamania, w drugim i szóstym gemie. Scenariusz był bardzo podobny także w drugiej odsłonie, kiedy to Zhang na powitanie straciła swoje podanie. Po kolejnych kilkunastu minutach było już 4:0 na korzyść Polki z dwoma przełamaniami. Chinka zdołała ostatecznie wygrać tylko jednego gema, ponownie przegrywając 1:6.

W niedzielę Magda Linette, w kolejnych dniach Iga Świątek

Fręch konsekwentnie dopięła swego, nie pozwalając na powrót do gry Chince. Trudno jednoznacznie określić, co sprawiło, że Zhang zaprezentowała się aż tak bezbarwnie w Paryżu. Jedna sprawa to dyspozycja łodzianki, ale po Chince można się było spodziewać trochę większej jakości. Dość napisać, że ta zawodniczka wygrywała turnieje wielkoszlemowe, w 2019 roku w Australian Open, a w 2021 US Open. Mowa jednak o rywalizacji w grze podwójnej.

Na niedzielę zaplanowano jeszcze mecz Magdy Linette. W przypadku poznanianki przeciwniczką w I rundzie RG będzie Leylah Fernandez, finalistka US Open sprzed dwóch lat. Spotkanie Linette z Kanadyjką ma odbyć się jako drugi w kolejności (licząc od godziny 11:00) na korcie Simonne-Mathieu. Wcześniej na tym korcie mecz rozgrywa Hubert Hurkacz, z Belgiem Davidem Goffinem.

Iga Świątek na korcie pojawi się w poniedziałek bądź wtorek. Raszynianka w Paryżu będzie bronić tytułu zdobytego w 2022 roku.

