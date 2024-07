Polski finał w Pradze! Ależ forma Polek przed igrzyskami w Paryżu

Po drodze do półfinału z Magdaleną Fręch Laura Samsonova pokonała turniejową „dwójkę”, Katerinę Siniakovą. Ostatecznie 16-latka musiała skreczować przy wyniku 4:2 w trzecim secie. Z kolei Magda Linette w meczu o finał turnieju WTA Praga zmierzyła się tego dnia z Lindą Noskovą, czyli „jedynką” tych zmagań.

Kapitalna seria Magdy Linette. Odwróciła losy seta

To spotkanie nie rozpoczęło się za dobrze dla Magdy Linette. Niestety w pierwszym gemie została przełamana i od samego początku musiała gonić wynik. W drugiej odsłonie tego seta Linda Noskova podwyższyła prowadzenie, co sprawiało, że poznanianka musi zagrać swój najlepszy tenis. Chwilę później Polka zdobyła gema kontaktowego i stało się coś nieoczekiwanego.

Od wyniku 2:0 tenisistka wygrała pięć gemów z rzędu. W szóstym gemie Magda Linette miała pierwsze break pointy. Linda Noskova dwa razy z rzędu wyrzuciła piłkę po zagraniach z bekhendu, co pozwoliło Polsce zagrozić przy jej podaniu. Niestety dla poznanianki Czeszka najpierw zaserwowała asa, a następnie miała furę szczęścia i po trafieniu w taśmę, piłka przeturlała się na stronę jej rywalki. Ostatecznie rozstawiona z „jedynką” zawodniczka nie dała rady się obronić i straciła swoje podanie. Chwilę później nasza tenisistka potwierdziła breaka i wyszła na prowadzenie 5:2.

Dopiero w kolejnym gemie turniejowa jedynka przerwała serię pięciu przegranych gemów z rzędu. Ostatecznie Czeszka się nie wybroniła, bo tenis Magdy Linette był zbyt wymagający. Pierwszy set padł łupem Polki 6:3.

twitter

Podobny początek drugiego seta, ale inna końcówka

Początek drugiego seta był niemal taki sam jak pierwszy. Linda Noskova wyszła na prowadzenie 2:0, ale została przełamana przy swoim podaniu w trzecim gemie. Chwilę później poznanianka doprowadziła do remisu, nie tracąc nawet punktu. Niestety chwilę później jej seria została przerwana przez Czeszkę, która wyszła na prowadzenie 2:3.

Niestety w decydującym momencie, przy wyniku 4:3 Magda Linette popełniła błąd i dała się przełamać rywalce. To oznaczało, że Czeszka w kolejnej partii serwowała po seta i doprowadzenie do wyrównania. Jednak turniejowa „jedynka” zaczęła popełniać błędy. Jednak to nie wystarczyło na odłamanie tenisistki, która wygrała tę partię 3:6.

Zwyciężczynię musiał wyłonić trzeci set i tie-break. W nim lepsza okazała się Magda Linette (7:3). Polka mogła zakończyć ten mecz już wcześniej, w dziewiątym gemie (6:3). Poznanianka miała aż sześć piłek meczowych, ale żadnej z nich nie wykorzystała.

Czytaj też:

Ulubienica polskich kibiców mówi „dość”. Szokująca decyzja przed igrzyskamiCzytaj też:

Iga Świątek poznała rywalkę na igrzyskach! Olimpijskie turnieje rozlosowane