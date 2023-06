Trener Igi Świątek prosto z mostu na temat jej przeciwniczek. Powiedział to wprost

Iga Świątek idzie po kolejny triumf Rolanda Garrosa. Choć do tego droga jeszcze daleka, a przed nią bardzo trudny pojedynek w ćwierćfinale z Coco Gauff, to doskonale zdaje sobie sprawę, że gra na mączce to jej duży atut, a w rankingu WTA ściga ją Aryna Sabalenka. Białorusinka już wyprzedziła Polkę w WTA Live Race, jednak oficjalny ranking zostanie opublikowany po zakończeniu turnieju Wielkiego Szlema. Trener Igi Świątek wie, jak dotrzeć do swojej zawodniczki i zdradził, na czym skupiają się w trakcie treningów.

Tomasz Wiktorowski zdradził szczegóły treningów Igi Świątek

Coco Gauff zdaje sobie sprawę, że przed nią bardzo trudne zadanie, gdyż dotychczas jeszcze ani razu nie zdołała pokonać Igi Świątek. To bardzo dobry sygnał dla samej Polki, jak i jej kibiców. Ich kolejne starcie już jutro, tj. w środę, 6 czerwca, a raszynianka przygotowuje się do pojedynku. Tomasz Wiktorowski zdradził, na czym się skupiają.

– Trzeba po prostu skoncentrować się na sobie, na swoich mocnych stronach, wykorzystać dwie, trzy informacje, które mamy i skupić się na sobie. To jest dla mnie najważniejsze, ponieważ Iga gra taki tenis, że to pozostałe dziewczyny muszą się bardziej przygotowywać do zagrania z nią niż ona z tymi dziewczynami – mówił trener Igi Świątek w rozmowie z Eurosportem„.

To są największe atuty Igi Świątek

Szkoleniowiec najlepszej tenisistki świata zaznacza, że mimo tego, iż zdaje sobie sprawę, jak trudna będzie przeprawa do finału, to jego podopieczna ma wszelkie atuty, by wygrać turniej Rolanda Garrosa. Dodał, iż nie chce lekceważyć żadnej z przeciwniczek raszynianki i wskazał jej mocne strony.

– W żadnym aspekcie nie lekceważę tutaj nikogo. Po prostu siła gry, dynamika, sposób poruszania się Igi, zwłaszcza na korcie ziemnym, są takie, że skupiamy się na niej, na tym, co lubi, co umie. Dokładamy do tego tylko kilka procent informacji o rywalkach i dajemy jej po prostu grać – dodał Tomasz Wiktorowski.