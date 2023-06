Wiktorię Azarenkę zapytano o zachowanie Aryny Sabalenki. Reakcja Białorusinki była wymowna

Nikt w świecie tenisa nie budzi obecnie tak wielkich kontrowersji jak Aryna Sabalenka. Wszystko ze względu na wojnę w Ukrainie, którą popiera jej kraj rządzony przez Aleksandra Łukaszenkę. Ten dodatkowo chętnie komentuje sukcesy tenisistki i wykorzystuje je w celach propagandowych. Jako że wcześniej zawodniczka popierała dyktatora, w ostatnim czasie spłynęła na nią fala krytyki, a także presji medialnej. O opinię na temat jej zachowania poproszono też Wiktorię Azarenkę, również pochodzącą z Białorusi.

Wiktoria Azarenka zapytana o zachowanie Aryny Sabalenki

– Myślę, że to nie jest łatwe, by sobie z czymś takim poradzić. Nie wydaje mi się, by zmuszanie ludzi do odpowiadania na trudne pytania było nieakceptowalne. Nikt nie zna jej osobistych relacji, dziennikarze nie mają pełnego obrazu, więc mają prawo pytać – stwierdziła na początku rozmowy z portalem ua.tribuna.com. Mogło zabrzmieć to tak, jakby zamierzała chronić młodszą koleżankę po fachu. Nic bardziej mylnego.

Azarenka nie chciała jasno stawać w obronie swojej rodaczki, na którą w ostatnich tygodniach wylała się fala krytyki. W tej kwestii niewiele zmieniła deklaracja Sabalenki, która na jednej z konferencji prasowych przyznała, że obecnie nie popiera Aleksandra Łukaszenki, skoro ten sprzyja Rosji w wojnie w Ukrainie.

Wiktoria Azarenka nie chciała bronić Aryny Sabalenki

– Czasem zdarzają się takie sytuacje, które wymagają poznania całego kontekstu. Nie jestem jednak tutaj po to, aby kogokolwiek bronić lub za niego odpowiadać – kontynuowała. Doświadczona tenisistka podkreślała też, że dla niej ważne jest po prostu bycie życzliwym i pomocnym. Dlatego też nie miała problemu, by udzielić wywiadu ukraińskiemu portalowi.

– Mam różne doświadczenia w różnych sytuacjach, ale moje stanowisko i chęć niesienia pomocy innym ludziom to coś niezmiennego – zakończyła.

Czytaj też:

Iga Świątek w dokumencie Netflix. Kiedy premiera „Break Point”?Czytaj też:

Wyjątkowe zaproszenie dla Igi Świątek. Polska mistrzyni wystąpi u swojego idola