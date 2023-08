Tenisista zemdlał w trakcie meczu. Konieczna była interwencja medyczna

W ostatnich tygodniach wielu tenisistów i tenisistek narzeka na problemy pogodowe. Przykładem jest choćby niedawno zakończony turniej BNP Paribas Warsaw Open rangi WTA 250, w którym triumfowała Iga Świątek. Zawody wielokrotnie były przerywane przez warunki atmosferyczne, jednak w grę wchodził tutaj przede wszystkim deszcz. Odwrotnie, ponieważ przez upał problemów nabawił się Chińczyk Yibing Wu, który nie pierwszy raz mocno odbił się na jego zdrowiu. Kibice na moment wstrzymali oddech.

Tenisista stracił przytomność w trakcie meczu

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w trakcie turnieju ATP w Waszyngtonie. Yibing Wu pewnie prowadził z Japończykiem Yosuke Watanakim 4:1 i wszystko wskazywało na to, że jest na dobrej drodze do wygrania pierwszego seta, jednak w tym momencie doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. W trakcie krótkiej przerwy między gemami chiński tenisista stracił przytomność. Wszystko zostało nagrane i wideo błyskawicznie rozeszło się po mediach społecznościowych.

Wiele wskazuje na to, że wpływ na samopoczucie zawodnika miały warunki atmosferyczne. W trakcie meczu z Watanakim na korcie panował upał. Podczas schodzenia na przerwę Wu nagle zemdlał, upadając na krzesło. Służby medyczne natychmiastowo udzieliły mu pomocy, jednak zakomunikowano, że nie jest on w stanie kontynuować gry i ogłoszono jego krecz. Tym samym Japończyk przeszedł do drugiej rundy amerykańskich zawodów.

Yibing Wu nie pierwszy raz zemdlał podczas meczu

Tym, co naprawdę może niepokoić, jest fakt, iż nie była to pierwsza sytuacja, w której Yibing Wu stracił przytomność podczas meczu. Wcześniej podobny przebieg zdarzeń miał miejsce w trakcie Wimbledonu. Wówczas jednak był w stanie kontynuować grę, jednak przegrał w trzech setach.

W turnieju w Waszyngtonie zobaczymy również m.in. Huberta Hurkacza, który zagrał pierwszy mecz w deblu u boku Francesa Tiafoe i pokonali Christophera Eubanksa i Sebastiana Kordę. Polak w drugiej rundzie singla zmierzy się z Michaelem Mmohem.

