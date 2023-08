Skrytykował Igę Świątek i został zmiażdżony. Mocne słowa!

Ten, kto sądzi, że Iga Świątek jest wyłącznie wychwalana przez całe tenisowe środowisko, grubo się myli. W ostatnim czasie głośno zrobiło się między innymi po wypowiedzi Jimmy’ego Ariasa, dawnej gwiazdy ze Stanów Zjednoczonych. Teraz, gdy został zatrudniony przez jedną ze stacji telewizyjnych, by komentować mecze turnieju Waszyngton WTA, internauci nie mieli litości dla żadnej ze stron.

Kuriozalna krytyka w kierunku Igi Świątek

Wszystko działo się w ciągu ostatnich kilku dni i zaczęło się od absurdalnej krytyki ze strony 59-latka. – Nie sądzę, by jej obecność była dobra dla kobiecego tenisa. Iga nosi czapkę z daszkiem tak nisko, że nie można dostrzec jej twarzy i oczu. Nie masz szans, by złapać z nią emocjonalną więź. Chciałbym dokładniej ujrzeć jej osobowość – stwierdził, cytowany przez „The Tennis Letter”.

Wypowiedź ta zadziwiła całe środowisko, a głos w całej sprawie zabrał nawet Nick Kyrgios, stając w obronie reprezentantki naszego kraju. Kontrowersyjny tenisista bynajmniej nie zgodził się z tezą postawioną przez Ariasa.

Kibice stanęli w obronie Igi Świątek

Jeszcze ostrzej zareagowali kibice, kiedy Tennis Channel ogłosił, że Amerykanin ma komentować mecze Waszyngton WTA. „Z mojego punktu widzenia to on nie jest odpowiedni dla kobiecego tenisa” – napisał jeden z fanów. Inny zauważył, że w dziennikarsko-eksperckiej obsadzie znaleźli się prawie sami mężczyźni. „90% męskiej obsady. A potem trafiają się takie przypadki jak ten Ariasa. Niezbalansowana obsada i protekcjonalność to norma. Najgorsze jest to, że oni nawet nie czują potrzeby, by udawać, że jest inaczej” – dodał kolejny.

„Tylko jedna kobieta w zespole, ale w sumie to powinniśmy się cieszyć, ponieważ dostaniemy faceta, który deprecjonuje kobiety i dzięki temu zadba o to, byśmy byli pewni, iż turnieje WTA nie są po to, by je wygrywać, tylko komentować czyjś ubiór” – czytany w tweecie jeszcze innego internauty. „Co tam robi Arias? Jakim cudem on nadal jest w grze po pie******u takich głupot o Idze?” – denerwował się kolejny.

Tennis Channel na razie w żaden sposób nie odniósł się do zaistniałej sytuacji ani krytyki, która się na niego wylała.

