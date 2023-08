Iga Świątek z problemami na US Open? Alarmujące wieści tuż przed startem

O przewidywania dotyczące ostatniego z wyzwań Wielkiego Szlema w tym roku został poproszony Karol Stopa. Bardzo doświadczony komentator tenisa w Eurosporcie ocenił m.in. szanse naszej najlepszej dwójki w światowym tenisie, czyli Igi Świątek oraz Huberta Hurkacza. W US Open zagrają również Magda Linette i Magdalena Fręch.

NIepokojące doniesienia z Nowego Jorku dla Igi Świątek

Stopa na łamach „Przeglądu Sportowego” i Onetu przyznał, że obawia się o to, w jakich realiach przyjdzie grać liderce światowego rankingu. Tak doświadczony komentator wypowiadał się o konkurencji Świątek.

– Na pewno silne będą Amerykanki. Nie do końca wiem, jak zaprezentuje się Jelena Rybakina, to trochę tajemnicza postać. Bardzo obawiałbym się Aryny Sabalenki. Jest dużo niepokojących sygnałów. Dochodzą do mnie wieści, że korty są piekielnie szybkie, jeszcze szybsze, niż w minionym roku. Ogromne znaczenie mogą mieć akcje serwisowe, co nie jest dla Igi nadzwyczajną wiadomością – przyznał Stopa.

Przypomnijmy, że Polka będzie w Nowym Jorku bronić tytułu zdobytego przed rokiem. Świątek na swoim koncie ma łącznie trzy wielkoszlemowe trofea. Dwukrotnie wygrała na legendarnej „mączce” paryskiego Rolanda Garrosa i raz zwyciężyła właśnie na twardej nawierzchni w Nowym Jorku.

O której mecz Iga Świątek – Rebecca Peterson? Transmisja TV i online

Pierwszą dobrą wiadomością dla polskich kibiców jest fakt, że mecz Igi Świątek i Rebeki Peterson zaplanowano jako pierwszy w kolejności na Arthur Ashe Stadium. To główna arena US Open, co tylko podkreśla prestiż zbliżającego się starcia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, spotkanie to rozpocznie się o godzinie 18:00.

Tym razem mecze Igi Świątek i wszystko pozostałe spotkania kobiecego US Open będą transmitowane w innych kanałach, niż zwykle. Starcia te znajdziemy bowiem na antenach takich kanałów jak Eurosport 1 czy Eurosport 2, a w internecie także w playerze Eurosportu. Dodatkowo online US Open będzie dostępne także na Polsat Box Go.

