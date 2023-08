Dobra wiadomość przed meczem Igi Świątek z Rebeccą Peterson. O której transmisja TV i online?

Już dziś, 28 sierpnia, rusza kolejna edycja US Open, a co za tym idzie, w akcji niebawem zobaczymy Igę Świątek. Inauguracyjne spotkanie nowojorskiego turnieju z udziałem Polki tym razem zaplanowano już na pierwszy dzień rywalizacji. Jej przeciwniczką będzie znacznie niżej notowana Rebecca Peterson – tenisistka ze Szwecji i 86. pozycji rankingu WTA.

Iga Świątek kontra Rebecca Peterson w pierwszej rundzie US Open

Naturalnie więc to raszynianka pozostaje faworytką tego starcia. Jak dotąd te zawodniczki mierzyły się ze sobą zaledwie dwa razy (w 2021 i 2022) roku, zawsze w Wielkich Szlemach. W obu przypadkach – we French i Australian Open – górą była na rodaczka, która nie oddała rywalce żadnego seta.

Bez wątpienia Iga Świątek jest też w dużo lepszej formie od swojej przeciwniczki. Licząc od początku lipca, gdy zaczął się Wimbledon, Biało-Czerwona przegrała zaledwie trzy spotkania. Najpierw pokonała ją Elina Switolina we wspomnianym brytyjskim turnieju, potem Jessica Pegula w półfinale WTA Montreal, a niedawno Coco Gauff w półfinale WTA Cincinnati. Dla porównania Peterson w tym samym okresie wygrała zaledwie 4 z 10 spotkań – wszystkie z niżej notowanymi oponentkami.

O której mecz Iga Świątek – Rebecca Peterson? Transmisja TV i online

Pierwszą dobrą wiadomością dla polskich kibiców jest fakt, że mecz Igi Świątek i Rebeki Peterson zaplanowano jako pierwszy w kolejności na Arthur Ashe Stadium. To główna arena US Open, co tylko podkreśla prestiż zbliżającego się starcia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, spotkanie to rozpocznie się o godzinie 18:00.

Tym razem mecze Igi Świątek i wszystko pozostałe spotkania kobiecego US Open będą transmitowane w innych kanałach, niż zwykle. Starcia te znajdziemy bowiem na antenach takich kanałów jak Eurosport 1 czy Eurosport 2, a w internecie także w playerze Eurosportu. Dodatkowo w formie online US Open będzie dostępne także w serwisie polsatboxgo.pl.

