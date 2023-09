Iga Świątek mówiła po japońsku. Nagrania obiegły internet

Po wielkoszlemowym US Open Iga Świątek straciła pozycję lidera rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki. By ją wyprzedzić, Polka musi grać i wygrywać kolejne mecze, a dzięki nim kolekcjonować punkty. Raszynianka w ostatnim czasie jednak odpoczywała, bo nie wzięła udziału w turnieju WTA 1000 w Guadalajarze. Jak tłumaczyła na swoich social mediach podjęła taką decyzję „z powodu napiętego kalendarza”.

Organizatorzy WTA Tokio zaskoczyli Igę Świątek

Teraz pierwsza rakieta świata weźmie udział w turnieju WTA 500 w Tokio, który rozpoczął się już 25 września. Do tych zmagań raszynianka przystępuje jako rozstawiona z numerem 1, dzięki czemu uzyskała także „wolny los”. Oznacza to, że swoje zmagania rozpocznie dopiero od drugiej rundy. Jej rywalką będzie Japonka Mai Hontama, która pokonała swoją rodaczkę Nao Hibino 6:2, 6:4.

Zanim Iga Świątek wyjdzie na kort w tym turnieju, wzięła udział w konferencji prasowej, na której została delikatnie zaskoczona przez organizatorów japońskich zmagań. W trakcie trwania spotkania z mediami Polka została proproszona o powiedzenie paru słów w języku japońskim, by móc odegrać scenę z dziennikarzami oraz kibicami. Oni najpierw powiedzieli „dziękujemy za przyjazd do Japonii”, na co Iga Świątek odpowiedziała „kocham was”.

Kiedy gra Iga Świątek?

Najbliższa rywalka Igi Światek – Mai Hontama obecnie plasuje się na 148. miejscu. Japonce tylko raz udało jej się zagrać w turnieju Wielkiego Szlema. Miało to miejsce w Wimbledonie w 2022 roku, jednak nie zawojowała brytyjskich kortów. Po najnowszej aktualizacji rankingu WTA Iga Świątek traci do Aryny Sabalenki 1071 „oczek”.

Według wstępnych założeń ten mecz ma zostać rozegrany w środę 27 września. Jednak terminarz i data pojedynku pomiędzy Polką a Japonką może ulec zmianie.

