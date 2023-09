Iga Świątek poznała rywalkę! To z nią powalczy o awans w Tokio

Iga Świątek rozpoczyna bój o powrót na fotel liderki światowego rankingu WTA. W poniedziałek 25 września wystartowały zawody w Tokio, które będą pierwszymi dla Polki od czasu US Open. Wtedy to Aryna Sabalenka wyprzedziła reprezentantkę Polski na szczycie zestawienia. Od początku zapowiadają się wielkie emocje i choć raszynianka wylosowała znacznie niżej notowaną rywalkę, nie oznacza, że będzie to dla niej „spacerek”.

Iga Świątek zagra z Mai Hontamą w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Tokio

Żeby zagrać z Igą Świątek, Mai Hontama musiała wyeliminować swoją rodaczkę Nao Habino. Choć nie uchodziła za faworytkę, to pokazała, że jest w formie i zameldowała się w drugiej rundzie turnieju. Od początku dyktowała warunki na korcie, dzięki czemu szybko wyszła na prowadzenie 4:0 i nie pozwoliła przeciwniczce na odrobienie strat. Ostatecznie pierwszy set zakończył się wynikiem 6:2 i trwał niespełna 30 minut.

W drugiej odsłonie gry zobaczyliśmy dłuższą grę, ale jej przebieg nie ulegał zmianie. Lepiej rozpoczęła go Hibino, która zapisała sobie na konto trzy pierwsze gemy. Sześć z siedmiu kolejnych wygrała Hontama, która zamknęła mecz po pierwszym meczbolu. Oznacza to, że Świątek pozna kolejną rywalkę w swojej karierze, ponieważ dotychczas nie mierzyła się z nią ani razu. 24-letnia tenisistka dotychczas zwyciężyła w czterech singlach oraz pięciu deblach turniejów rangi ITF. 7 marca 2022 roku została najwyżej sklasyfikowana w rankingu WTA w całej karierze. Zajmowała wówczas 126. lokatę.

Obecnie znajduje się na 148. miejscu i tylko raz udało jej się zagrać w turnieju Wielkiego Szlema. Miało to miejsce w Wimbledonie w 2022 roku, jednak nie zawojowała brytyjskich kortów. Wszystko wskazuje na to, że do pojedynku pomiędzy Polką a Japonką dojdzie w środę 27 września, jednak nie jest to jeszcze pewnie.

