Iga Świątek wyrównała rekord Agnieszki Radwańskiej! Historyczny wyczyn o krok

Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla Igi Świątek. Najlepsza polska tenisistka utraciła pozycję liderki światowego rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki, podczas US Open, po czym wycofała się z turnieju w Guadalajarze. Po kilkunastu dniach przerwy Polka poleciała do Tokio, by tam rozpocząć pościg za Białorusinką, ale nie wyszło jej to na dobre, gdyż odpadła już w ćwierćfinale po meczu z Wieroniką Kudiermietową. Znacznie lepiej zaczęła zawody w Pekinie, co wyszło jej na dobre.

Iga Świątek wyrównała rekord Agnieszki Radwańskiej

Mecz pomiędzy Igą Świątek a Sarą Sorribes Tormą odbył się w poniedziałkowy poranek. Była to szansa dla drugiej rakiety świata na zatarcie złego wrażenia, które wywarła po wspomnianych zawodach w Tokio i wykorzystała ją znakomicie, wygrywając 6:4, 6:3. Jak szybko zorientowali się analitycy, triumf nad Hiszpanką był dla raszynianki 125. zwycięstwem w dwa lata, dzięki czemu zrównała się z Agnieszką Radwańską.

Legendarna polska tenisistka dokonała tego samego jako pierwsza w latach 2012-2013. Jak zauważył serwis OptaAce, prezentujący statystyki tenisowe na swoim profilu na „X”, żadna z polskich zawodniczek nie osiągnęła więcej niż 125 triumfów w ciągu dwóch lat. Radwańska 62-krotnie triumfowała w 2012 roku i 63 razy w kolejnym. Dla Igi Świątek poprawa tego wyniku nie powinna być problemem, gdyż do końca 2023 roku jeszcze daleko, a przed nią wiele spotkań.

Warto jednak zauważyć, że druga połowa br. nie jest dla Igi Świątek tak owocna jak pierwsza. Polka nie triumfuje tak regularnie, jak robiła to przykładowo w 2022 roku, jednak trzeba wziąć pod uwagę problemy zdrowotne, z którymi zmagała się raszynianka. Obecnie ma na koncie 58 triumfów w 2023 roku, a dzięki potencjalnemu zwycięstwu z Warwarą Graczewą w ćwierćfinale WTA 1000 w Pekinie, będzie indywidualną rekordzistką Polski.

