Iga Świątek na czele wyjątkowego zestawienia. Polka okazała się najlepsza na świecie!

Przypomnijmy, że Iga Świątek ma już na swoim koncie cztery wielkoszlemowe triumfy. Polka wygrywała trzykrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022 i 2023) oraz raz w rywalizacji w Nowym Jorku, podczas US Open (2022). Raszynianka była również od 4 kwietnia 2022 roku liderką rankingu WTA. Kilkanaście tygodni temu w tej roli zmieniła Polkę pochodząca z Mińska Aryna Sabalenka.

Iga Świątek najpopularniejszą sportsmenką na świecie

Na czele światowej listy polska tenisistka jest jednak w zupełnie innym zestawieniu. Jak poinformował Steve Madgwick z portalu Olbg.com, w przeprowadzonym badaniu, Świątek znalazła się na samym szczycie w zestawieniu największej liczby wyszukiwań w Google. Raport obejmuje 12 miesięcy, od września 2022 do sierpnia 2023 roku.

Świątek była wyszukiwana przez internautki i internautów aż 15,6 mln razy! To zdecydowanie najwięcej wśród kobiet. Druga w tej hierarchii, co ciekawe również tenisistka, Coco Gauff może się pochwalić wynikiem na poziomie „zaledwie” 10,1 mln wyszukiwań. Trzeci stopień podium dla Emmy Raducanu, kolejnej tenisistki, zwyciężczyni US Open z 2021 roku. Wynik? 9,6 mln wyszukiwań.

Najlepsze tenisistki zagrają w WTA Finals

Kibice światowego tenisa już powoli przygotowują się do zakończenia sezonu. W przypadku Świątek do zagrania będzie jeszcze prestiżowy WTA Finals, który w tym roku odbędzie się od 29 października do 5 listopada w Cancun.

Meksykańska lokalizacja jest dosyć kontrowersyjna, chociażby ze względu na… stan prac budowlanych w miejscu gier najlepszych tenisistek świata, spoglądając na doniesienia prosto z mediów społecznościowych.

W poprzednim sezonie najlepsza podczas WTA Finals okazała się Caroline Garcia. Francuska nie będzie jednak bronić tytułu, bo obecnie nie pozwala na to jej światowa pozycja. Oprócz Świątek, będącej wiceliderką rankingu WTA, w Meksyku zagrają: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Ons Jabeur, Marketa Vondrousova i Maria Sakkari. Ta ostatnia zastąpiła kontuzjowaną Karolinę Muchovą.

