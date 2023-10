Hubert Hurkacz zawalczy o finał w Bazylei! Gdzie i o której godzinie obejrzeć mecz? Transmisja w TV i online

Hubert Hurkacz znajduje się w znakomitej formie, co dobrze zwiastuje przed kolejnym turniejem w Paryżu, który może okazać się decyzyjny ws. jego udziału w ATP Finals. Te zawody są głównym celem reprezentanta Polski, który obecnie zajmuje 11. lokatę w światowym zestawieniu ATP. Jednak wcześniej musi wykonać jeszcze dwa ważne zadania, jakim będą awans do finału rywalizacji w Bazylei, a następnie jego zwycięstwo. To nie będzie „spacerek” dla wrocławianina.

Hubert Hurkacz przed szansą napisania historii

Hubert Hurkacz prezentuje świetną dyspozycję już od kilku tygodni. Polak przemknął jak burza w zawodach w ATP 1000 w Szanghaju, które ostatecznie wygrał. Pokonywał po drodze: Thanasiego Kokkinakisa, Yu Hsiou Hsuego, Zhinzhena Zhanga, Fabiana Marozsana, Sebastiana Kordę i w finale Andrieja Rublowa. Był to drugi triumf 26-latka w turnieju rangi 1000 w karierze. Wydawało się, że następne zawody pójdą mu równie znakomicie, jednak odpadł już w pierwszej rundzie, a odwet na nim wziął pokonany wcześniej przed własną publicznością Zhang.

Po zakończeniu rywalizacji w Azji Polak przyleciał do Europy, a dokładnie do Bazylei, gdzie od kilku dni trwają rozgrywki rangi 500. Hurkacz rozpoczął je od zwycięstwa nad Dusanem Lajoviciem 7:6(2), 6:3, a następnie w pięknym stylu rozprawił się z Niemcem Janem-Lennardem Struffem 6:1, 6:4, dzięki czemu po raz pierwszy od 1985 roku zobaczyliśmy Polaka na tym etapie turnieju w Szwajcarii. Osatnim był Wojciech Fibak. W ćwierćfinale wrocławianin zrobił kolejny krok do przodu, tym razem pokonując Tallona Griekspoora 6:7(6), 6:4, 6:4.

W finale 26-latek zmierzy się z Francuzem Ugo Humbertem i jeżeli uda mu się go pokonać, wówczas wyrówna rekord wspomnianego wcześniej Wojciecha Fibaka, któremu w 1983 roku udało się awansować do finału w Bazylei. Jest jedynym Polakiem, który tego dokonał. W drugim półfinale zagrają Holger Rune i Felix Auger-Aliassime.

Hubert Hurkacz – Ugo Humbert. Gdzie i o której godzinie obejrzeć półfinał turnieju w Bazylei?

Mecz Hubert Hurkacz – Ugo Humbert, którego stawką będzie awans do finału turnieju ATP 500 w Bazylei, odbędzie się w sobotę 28 października nie wcześniej niż o godz. 15:00. Jest to pierwszy zaplanowany mecz tego dnia, dlatego nie powinno być opóźnień. Transmisję z meczu będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsat Sport Extra oraz online w platformie Polsat Box Go.

