Legendy tenisa uderzyły w Świątek i spółkę! Stanęły w obronie WTA

Iga Świątek znakomicie rozpoczęła turniej WTA Finals, wygrywając spotkania z Marketą Vondrousovą i Coco Gauff. Polka miała szczęście, ponieważ jej mecze nie zostały przerwane przez fatalne warunki pogodowe. Inaczej powiedzą Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, których pojedynek został przerwany przez intensywne opady deszczu. Pogoda to niejedyny kłopot, z którym przychodzi mierzyć się zawodniczkom. Narzekają, ale zdaniem legend tenisa niesłusznie.

Legendy tenisa bronią WTA i uderzają w zawodniczki

Problemy z organizacją WTA Finals rozpoczęły się jeszcze przed startem turnieju. Tenisistki zauważyły, że obiekty, na których mają rozgrywać najważniejsze zawody w sezonie, są pozbawione trybun, ale też zwróciły uwagę na fatalny stan samych kortów, brak zadaszenia, a co za tym idzie całkowite narażenie na warunki atmosferyczne, co dało im się we znaki. Frustracja została przelana, kiedy wspomniane spotkanie Aryny Sabalenki i Jeleny Rybakiny zostało przerwane przez warunki pogodowe.

Legendarna tenisistka Chris Evert stwierdziła, że mimo tego zawodniczki powinny dawać z siebie wszystko i mniej narzekać. „To była decyzja podjęta w ostatniej chwili. Nie oceniamy tego, bo nie jesteśmy w środku Rady Zawodników i polityki WTA. Ale o ile wiem, pierwotnie turniej miał się odbyć w Czechach. Czytałam o skargach, ale to są finały WTA, trzeba dawać z siebie wszystko, bez względu na okoliczności, w jakich się znajdujesz. Trzeba wyciągnąć wnioski i lepiej wszystko przygotować w przyszłym sezonie” – cytuje jej słowa serwis record.com.mx.

Również Martina Navratilowa stwierdziła, że tenisistki powinny być przygotowane na takie warunki i nie widzi niczego złego w przygotowaniu turnieju przez WTA. „Nie mam cierpliwości wysłuchiwać takich skarg. Jeśli kort rzeczywiście nie byłby wystarczająco dobry, aby grać, choćby ze względu na dziury, to byłaby zupełnie inna sytuacja. Jednak według mnie kort wygląda świetnie. Myślę, że wszyscy powinni być szczęśliwi, mogąc tutaj grać i uważam, że organizatorzy wykonali fantastyczną robotę, przygotowując obiekt tak szybko” – mówiła Czeszka.

