Wątpliwości wobec Aryny Sabalenki. Czy będzie w stanie to zrobić?

2023 rok był spektakularny w wykonaniu Aryny Sabalenki, a mimo tego i tak nie dało jej się utrzymać miejsca szczycie rankingu WTA. Białorusinka przez wiele tygodni dwoiła się i troiła, aby strącić Igę Świątek z tronu, aż w końcu jej się to udało po US Open. Od nowojorskiego turnieju minęły jednak zaledwie 2 miesiące i Polka wróciła na pierwszą lokatę. Jak na to zareaguje 26-latka? Jeden z ekspertów ma co do niej pewne wątpliwości.

Wątpliwości wobec Aryny Sabalenki

Marek Furjan, bo o nim mowa, generalnie widzi jedną tenisistkę, która jest w stanie być realnym zagrożeniem dla reprezentantki naszego kraju przez cały czas. To nie Coco Gauff, nie Jessica Pegula ani nie Jelena Rybakina, lecz właśnie obecna druga rakieta klasyfikacji generalnej. Ekspert ten uznał jednoznacznie, że pochodząca z Mińska zawodniczka ma gigantyczne umiejętności i jest w stanie radzić sobie w każdych warunkach, a przez minione 12 miesięcy zrobiła wielki postęp.

– Zastanawiam się jednak, czy Aryna Sabalenka będzie w stanie zagrać drugi taki świetny sezon z rzędu – stwierdził komentator w rozmowie z portalem sport.pl. To nie jest pierwszy taki głos. Wcześniej podobne wątpliwości wyrażały także media ze wschodu, między innymi rosyjskie. Dowodzono, iż 26-latka w ostatnim czasie bardziej skupiła się na imprezach niż na sporcie i dlatego szybko utraciła tron.

Aryna Sabalenka kontra oczekiwania

Marek Furjan w tego typu tony nie uderza. Przypomniał za to, jak świetne rezultaty osiągnęła Białorusinka w trakcie minionych 12 miesięcy. – Przecież ona nie zeszła poniżej półfinału na poziomie wielkoszlemowym i jeden taki turniej wygrała. Triumf w Australian Open, półfinał Rolanda Garrosa, półfinał Wimbledonu i finał US Open to zestaw wyników, jaki wiele tenisistek chciałoby skompletować przez całą karierę. A ona to zrobiła w ciągu jednego roku – stwierdził.

Teraz jednak oczekiwania wobec Aryny Sabalenki jeszcze wzrosną, jak to zwykle bywa po serii sukcesów. Właśnie pod tym względem ekspert nie jest pewien, czy Białorusinka będzie w stanie ponownie wznieść się na tak wysoki poziom. – Nie będę jednak wróżył, tylko z zaciekawieniem obserwował – podsumował.

Czytaj też:

Agnieszka Radwańska uderzyła w WTA. Tak nie może byćCzytaj też:

Iga Świątek zwróciła się do swoich rywalek na koniec sezonu. Wymowny gest Polki