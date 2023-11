Aryna Sabalenka nie wytrzymała po zwycięstwie Igi Świątek. Rzuciła jej wyzwanie

Iga Świątek zwyciężyła Jessicę Pegulę w finale WTA Finals 6:1, 6:0, dzięki czemu zapewniła sobie powrót na pozycję liderki światowego zestawienia WTA. Oznacza to, że Polka drugi rok z rzędu kończy sezon, jako rankingowa „jedynka”. Aryna Sabalenka nie będzie najlepiej wspominała zawodów w Cancun, ponieważ została pokonana przez obie finalistki odpowiednio w fazie grupowej oraz półfinale. Mimo tego nie zamierzała milczeć po zwycięstwie raszynianki nad nią.

Iga Świątek nową liderką światowego rankingu WTA

Aryna Sabalenka była liderką światowego zestawienia od 10 września do 7 listopada 2023 roku. Wyprzedziła Igę Świątek zaraz po zakończeniu US Open, gdzie Polka odpadła w 4. rundzie po meczu z Jeleną Ostapenko, natomiast Białorusinka dotarła do finału, gdzie poległa w starciu z Coco Gauff. 25-latka z Mińska nie ukrywała dumy z osiągnięcia celu i a nawet Polka wspominała, że należało jej się to miejsce, gdyż miała wiele udanych tygodni i turniejów.

Teraz Iga Świątek powróciła na szczyt rankingu WTA i co najmniej przez najbliższe miesiące ten stan rzeczy nie ulegnie zmianie. Aryna Sabalenka musiała uznać wyższość Polki w półfinale zawodów w Cancun (6:3, 6:2) i jedyną nadzieją na pozostanie liderką była porażka raszynianki w finale z Jessicą Pegulą. Stało się inaczej i choć podopieczna Tomasza Wiktorowskiego nie skupiała się na powrocie do bycia numerem jeden, to jest z tego powodu bardzo szczęśliwa.

– Wiadomo, jakieś tam nerwy były, nie jest łatwo wyjść ze stuprocentową koncentracją, ale cieszę się, że od początku wiedziałam, jaki mam cel. Niekoniecznie tym celem było nim bycie numerem jeden, czy wygranie tego meczu, ale po prostu granie dobrego tenisa – mówiła Polka w rozmowie z Canal+Sport zaraz po zwycięstwie w finale WTA Finals.

Aryna Sabalenka rzuciła wyzwanie Idze Świątek

Aryna Sabalenka nie zamierza się poddawać i jeszcze przed zwycięstwem Igi Świątek zapewniła, że będzie robić wszystko, by poprawić wynik z minionej już kampanii. Zamieściła w mediach społecznościowych wymowny wpis, w którym podziękowała wszystkim fanom za wsparcie przez cały sezon.

„Ten sezon był pełen wyróżnień!!! Wiem, że w WTA Finals mogłoby pójść lepiej, ale jest, jak jest! Następnym razem zrobię to lepiej! Chcę wam bardzo podziękować za wsparcie od was wszystkich, jesteście niesamowici! Kocham was. Oczywiście wielkie dzięki dla mojego zespołu za wszystko, co dla mnie robicie! Jestem naprawdę szczęściarą, że mam was wszystkich przy sobie! Więcej przed nami! Dla nas to dopiero początek. Czas się wyłączyć, wrócić do pełni sił i przygotować się na kolejny sezon” – czytamy we wpisie nowej „dwójki” światowego zestawienia.

instagramCzytaj też:

Tak wygląda nowy ranking WTA. Iga Świątek znów na szczycieCzytaj też:

Iga Świątek szaleje po zwycięstwie w WTA Finals. Balony z helem i trzy znamienne słowa