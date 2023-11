To główny cel Igi Świątek. Zdradziła informację odpowiadając na pytanie kibica

Iga Świątek ma za sobą wyczerpujący sezon. Dzięki świetnej końcówce sezonu i zwycięstwu w WTA Finals, Polka odzyskała pozycję liderki rankingu i znów jako liderka światowej listy będzie przystępować do kolejnego sezonu. Póki co zawodniczka korzysta z chwil odpoczynku. Wraz z najbliższymi wypoczywa na Malediwach.

Na ten turniej czeka Iga Świątek

Korzystając z czasu wolnego Świątek postanowiła otworzyć się przed fanami. Pozwoliła im na zadawanie pytań na Instagramie. Jedno z nich dotyczyło między innymi kota zawodniczki. Inne z nich były związane z tenisem. Pewien kibic zapytał reprezentantkę Polski o Wielki Szlem. Chciał dowiedzieć się, który z czterech najważniejszych turniejów roku chciałaby teraz wygrać. Pochodząca z Raszyna zawodniczka wskazała na Australian Open, lecz w wyjaśnieniu stwierdziła, że nie ma to związku z faktem, iż jest to pierwszy szlem w kalendarzu.

– Australian Open. Nie tylko dlatego, że otwiera sezon, ale moja gra faktycznie pasuje do tamtych kortów. Byłoby mi o wiele łatwiej niż na Wimbledonie. Miałem już jeden dobry wynik. Doszłam do półfinału w 2022 roku. To bez dwóch zdań turniej, który chciałabym podbić – powiedziała Świątek.

Świątek odpowiedziała również na pytanie o wymarzoną partnerkę w deblu z grona legend. Pomimo dużego wyboru Polka zdecydowała się na Steffi Graf. Dominatorka sprzed lat mogłaby zdaniem 22-latki nauczyć ją gry „serve and volley”.

Iga Świątek wciąż liderką rankingu WTA

Iga Świątek w niedawno zakończonym sezonie wygrała między innymi Roland Garros i WTA Finals. Choć straciła prowadzenie po US Open na rzecz Aryny Sabalenki, to odzyskała je dzięki wygranej w turnieju w Cancun. Do Australian Open 2024 przystąpi jako zawodniczka rozstawiona z pierwszym numerem.

