To zaskoczyło polskiego tenisistę. Wrócił po ponad rocznej dyskwalifikacji

Kamil Majchrzak uchodził jeszcze niedawno za drugiego najlepszego polskiego tenisistę zaraz po Hubercie Hurkaczu, W szczycie formy urodzony w Piotrkowie Trybunalskim zawodnik zajmował 75. pozycję w rankingu ATP. Nadzieję na dalsze sukcesy zatrzymał pozytywny wynik badania antydopingowego.

Polski tenisista wrócił po długiej przerwie

W organizmie sportowca wykryto niedozwoloną substancję. Majchrzak długo walczył o oczyszczenie się z zarzutów tłumacząc to zanieczyszczonymi suplementami. Ostatecznie wraz z końcem 2023 roku zakończyła się jego kilkunastomiesięczna dyskwalifikacja. Polak stracił jednak świetny ranking, co oznacza, że aby wrócić na stare miejsce, potrzebuje dobrej gry w zawodach niższego szczebla.

Majchrzak wygrał na początek turniej rangi ITF w Monastyrze. W finale pokonał Ryukiego Matsudę, zajmującego 617. pozycję w rankingu ATP 6:1, 6:1. W rozmowie z TVP Sport stwierdził, że pierwszy mecz po powrocie miał dla niego specjalne znaczenie. Dodał, że łzy poleciały mu z oczu, gdyż wiedział, jak trudny okres musiał przejść, by znów móc rywalizować w tenisie.

– Pierwszy mecz był dla mnie bardzo trudny. Złożyło się na to wszystko, co działo się w moim życiu przez ostatni rok. Zupełnie nie wiedziałem, czego się po sobie spodziewać. Bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, bowiem wraz z wejściem na kort potrafiłem się od tego wszystkiego odciąć – powiedział Majchrzak. – Łza zakręciła mi się w oku nie tylko po finale. Przede wszystkim po pierwszym meczu, jak i kilku innych. Na korcie czułem spokój, którego nie doświadczyłem nigdy wcześniej, ale po zejściu z niego reagowałem bardzo emocjonalnie. Po finale potrzebowałem zdecydowanie dłuższej chwili dla siebie – dodał tenisista.

Osiągnięcia Kamila Majchrzaka

Do największych osiągnięć Kamil Majchrzak może zaliczyć między innymi dojście do trzeciej rundy US Open 2019. Jest złotym medalistą igrzysk olimpijskich młodzieży z 2014 roku.

