Okrągły jubileusz Igi Świątek. Imponujące dokonanie polskiej liderki rankingu WTA

Warto przypomnieć, że Iga Świątek po raz pierwszy liderką rankingu WTA została 4 kwietnia 2022 roku. Początkowo była to kwestia związana z zakończeniem kariery przez wcześniejszą „jedynkę”, Australijkę Ashleigh Barty. Polka szybko jednak udowodniła, że numer 1 przy jej nazwisku, to nie jest przypadek. Świątek zdominowała konkurentki i oprócz dwumiesięcznej przerwy jesienią b.r., nie dała się wyprzedzić na czele tenisowego świata. Co więcej, odzyskując miano najlepszej, wyprzedzając Arynę Sabalenkę.

100 zwycięstw Igi Świątek w roli liderki rankingu WTA

Aktualnie czterokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych gra w reprezentacji Polski podczas United Cup. Turniej w Australii idzie po myśli Polki oraz narodowej drużyny, a sama Świątek kolekcjonuje kolejne zwycięstwa. Właśnie wybił okrągły jubileusz, mianowicie setnej wygranej Polki w roli numeru 1 na świecie.

To imponujące osiągnięcie biorąc pod uwagę, że Świątek to zawodniczka mająca zaledwie 22 lata. Jeśli Polka utrzyma takie tempo wygrywania, może na kolejne lata zdominować kobiecy tenis. Cenne jest choćby to, że zarówno na koniec 2022, jak i 2023 roku, Polka kończyła w roli liderki rankingu WTA. To pokazuje skalę siły raszynianki.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze wygrała w siedemnastu turniejach. Świątek triumfowała w czterech zmaganiach w Wielkim Szlemie, trzykrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022 i 2023) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022), Dosze (2022), Indian Wells (2022), Miami (2022) i Pekinie (2023). Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i Doha (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

