Hubert Hurkacz nazwał tak Igę Świątek. Krótko i dosadnie

Reprezentacja Polski w składzie Hubert Hurkacz, Iga Świątek i para Katarzyna Piter/Jan Zieliński nie dała szans przeciwnikom z Chin i w fenomenalnym stylu awansowała do półfinału United Cup. Biało-Czerwoni wygrali każde z trzech spotkań, co stanowiło pokaz wielkiej siły. Po meczu „Hubi” nie omieszkał się skomplementować liderki rankingu WTA. Ta również miała mu dużo miłego do powiedzenia.

Hubert Hurkacz krótko ocenił Igę Świątek

Najpierw Hubert Hurkacz pokonał Zhizhena Zhana, następnie Iga Świątek pokonała Qinwen Zheng, a na koniec duet Katarzyna Piter/Jan Zieliński pokonał Xiadoi You i Fajinga Suna. Po spotkaniu nie brakowało radości w biało-czerwonym gronie. Od kilku dni kibice mogą śledzić w mediach społecznościowych jak świetna atmosfera panuje w polskiej kadrze. Również sami zawodnicy podkreślają to w mediach.

Po meczu tenisiści tradycyjnie udzielali krótkich wywiadów dla oficjalnych mediów turnieju United Cup. Świątek nie ukrywała zadowolenia z tego, w jakim zespole się znalazła. Podkreślała rolę świetnej atmosfery. – Naprawdę czuję, że możemy być jeszcze lepsi, kiedy jesteśmy razem. Gra z Hubertem to ekscytująca rzecz. Jestem szczęśliwa z każdego meczu, który tutaj rozgrywam – powiedziała Świątek.

Z kolei Hurkacz krótko i dosadnie określił swoją koleżankę. – Iga jest szalona. Ona naprawdę ciężko walczy dla Polski – podkreślał najlepszy polski tenisista, dodając, że mecze przeciwko Zhangowi zawsze są dla niego wymagające.

Polacy powalczą w półfinale United Cup

Do tej pory Biało-Czerwoni uporali się z Brazylijczykami oraz Hiszpanami. W półfinale United Cup Polacy zmierzą się zwycięzcą ćwierćfinałowego starcia pomiędzy Norwegią a Francją. Mecz zaplanowano na sobotę, 6 stycznia.

Czytaj też:

Iga Świątek rozgrzała media do czerwoności. O jej wyczynie mówi cały światCzytaj też:

Emocjonalny wpis tenisistki. 19 miesięcy walczyła o niewinność