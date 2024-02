Hubert Hurkacz wywalczył kwalifikację olimpijską. Czy w Paryżu zagra Iga Świątek?

Trzeba jednak zaznaczyć, że w przypadku wrocławianina to była po prostu formalność. Hubert Hurkacz przypieczętował udział w turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) grą w barwach reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. To zresztą tradycja, że „Hubi” występuje w drużynie narodowej. Polacy w piątek (tj. 2 lutego) rozpoczęli w Taszkiencie rywalizację z Uzbekistanem. Stawką spotkania jest powrót do Grupy Światowej I.

Hubert Hurkacz wygrał mecz w Pucharze Davida dla Biało-Czerwonych

Polacy mogą mieć powody do zadowolenia. Po dwóch meczach singlowych polska drużyna prowadzi z Uzbekistanem już 2:0. Hurkacz, światowy numer 8 w rankingu ATP, ograł 6:2, 6:1 Siergieja Fomina. Drugi punkt dla Polaków dołożył Maks Kaśnikowski. Utalentowany warszawianin pokonał 6:3, 6:1 Chumojuna Sułtanowa.

Polska prowadzi 2:0 i w sobotę rywalizacja w Pucharze Davisa zmieni się o tyle, że do gry wyjdą debliści. Po polskiej stronie będą Hurkacz i Jan Zieliński, czyli triumfator Australian Open 2024 w mikście, a Uzbekistan zagrają wspomniany Siergiej Fomin w duecie z Maksimem Szynem. Jeśli Polacy zwyciężą, zapewnią sobie wejście do Grupy Światowej I. To już bezpośrednie zaplecze przed elitą prestiżowego Pucharu Davisa.

Igrzyska Olimpijskie 2024: Co z awansem Igi Świątek?

Hurkacz poprzez grę w Pucharze Davisa może już spoglądać w stronę IO 2024. Jak sytuacja wygląda z liderką rankingu WTA? Polka zapewne domknie sprawę udziału w igrzyskach, biorąc udział w kwietniowych meczach Billie Jean King Cup.

Warto dodać, że oprócz występu w turnieju singlowym, wiele można sobie obiecywać po rozgrywkach miksta w Paryżu. Podczas zmagań olimpijskich duet Świątek-Hurkacz może dać kibicom reprezentacji Polski sporo radości. Próbkę możliwości tego zestawu najlepszej polskiej tenisistki oraz tenisisty można było podziwiać, m.in. podczas United Cup, na przełomie 2023 i 2024 roku. Polska dotarła do finału, dopiero w grze o tytuł przegrywając minimalnie z reprezentacją Niemiec.

