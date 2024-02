Sensacyjna porażka Igi Świątek w plebiscycie. Takiego zwycięzcy niewielu się spodziewało

Iga Świątek w poprzednim sezonie wygrała m.in. wielkoszlemowy Roland Garros oraz WTA Finals, czyli imprezę, która wieńczyła sezon. Polka zakończyła zmagania na pozycji liderki światowego rankingu. Jej wielkie sukcesy zostały docenione przez kibiców, kiedy triumfowała w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na Najlepszego Sportowca Polski. W dodatku jako jedyna zdobyła powyżej 100 tysięcy punktów.

Krzysztof Ratajski wyprzedził Igę Świątek

22-latka była także główną kandydatką do zwycięstwa w plebiscycie na Sportowca Mazowsza 2023 roku organizowanego przez Radio dla Ciebie. W tym wypadku musiała obejść się smakiem. Pierwsze miejsce wywalczył Krzysztof Ratajski, który jest darterem. Nie ma co ukrywać, że to zaskakujący triumfator.

W poprzednim roku Ratajski wygrał German Darts Open i potwierdził, że jest zawodnikiem szerokiej światowej czołówki. W jego imieniu nagrodę odbierała córka Natalia, która podkreśliła, że jest bardzo dumna z sukcesów taty.

Kto był nominowany w plebiscycie?

W plebiscycie można było głosować na wszystkich zdobywców tytułu „Sportowca Miesiąca” ubiegłego roku. Tym samym poza Ratajskim i Świątek na liście znaleźli się także: Arkadiusz Kobus (koszykówka), Tomasz Berkieta (tenis), Przemysław Krajewski (piłka ręczna), Maja Kuczyńska (skydiving), Bartłomiej Bołądź (siatkówka), Tomasz Bartnik (strzelec sportowy), Alan Banaszek (kolarstwo), Filip Rejczyk (piłka nożna) oraz Ksawery Masiuk i Krzysztof Chmielewski (obaj pływanie).

Świątek nie odniosła drugiego zwycięstwa z rzędu w plebiscycie organizowanym przez Radio Dla Ciebie. Wcześniej poza tenisistką i darterem rywalizację wygrywali: Maciej Sulęcki (boks, 2019), Piotr Nowakowski (siatkówka, 2020) oraz Karol Angielski (piłka nożna, 2021).

