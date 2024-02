Niegdyś Rosjanin, dziś Kazach. On będzie pierwszym rywalem Hurkacza

Hubert Hurkacz po solidnym występie w Australian Open, a także podczas meczu Uzbekistan – Polska jest w dobrej formie. Polak awansował na rekordową, ósmą pozycję w rankingu ATP, co stanowi dobry prognostyk. Teraz przyszedł czas nie tyle na zdobywanie, ile na obronę punktów. Polak rozpocznie rywalizację we Francji, gdzie przed rokiem nie miał sobie równych.

Hubert Hurkacz zagra z „byłym reprezentantem Rosji”

Jako najwyżej rozstawiony spośród wszystkich startujących w zmaganiach w Marsylii, Hurkacz otrzymał w pierwszej rundzie wolny los i mógł ze spokojem śledzić pojedynek pomiędzy Aleksandrem Szewczenką a Benjaminem Bonzim. Przed rokiem Polak miał okazję mierzyć się z drugim z nich właśnie na południu Francji. Do starcia doszło w finale turnieju ATP 250, a wygranym okazał się „Hubi”.

Tym razem do powtórki nie dojdzie, gdyż Bonzi jest już poza turniejem. Urodzony w 1996 roku Francuz w pierwszej partii miał trzy piłki setowe, lecz ostatecznie wygrał Szewczenko. Druga odsłona również wydawała się podobnie wyrównana, lecz 27-latek został przełamany w ósmym gemie, a rywal nie pozwolił mu go przełamać. Triumfując 6:4 Kazach awansował do drugiej rundy, gdzie czeka na niego Hurkacz.

Szewczenko dopiero w tym roku zmienił tenisową narodowość. Przez całą karierę startował jako Rosjanin, lecz pod koniec stycznie poinformował kibiców, że od teraz będzie przy nim widnieć flaga Kazachstanu. Urodzony w 2000 roku gracz mierzył się z Hurkaczem rok temu podczas turnieju ATP 500 w Dubaju. Pochodzący z Wrocławia tenisista pokonał wówczas przeciwnika 3:6, 6:3, 7:6.

Hurkacz broni tytułu sprzed roku w Marsylii

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy Hubert Hurkacz zagra z Aleksandrem Szewczenką. Będzie to środa lub czwartek. Łączna pula nagród w turnieju ATP 250 w Marsylii to 724 015 euro. Zwycięzca może otrzymać 250 punktów do rankingu (Hurkacz ich broni).

