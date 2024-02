To nie do uwierzenia. Pogromczyni Igi Świątek pokazała wiadomości od hejterów

Przypomnijmy, że Linda Noskova przegrała z Sarą Sorribes Tormo 3:6, 6:3, 3:6 w trakcie turnieju rangi WTA 500 w Abu Zabi. Można to uznać za niespodziankę, tym bardziej że w trakcie wielkoszlemowego Australian Open dotarła do ćwierćfinału, pokonując po drodze w III rundzie Igę Świątek. Otrzymała wówczas sporo pochwał za grę. Porażki jednak są częścią sportu i zapewne Czeszka nie załamie się przegraną z Sorribes Tormo. Inne spojrzenie na ten temat mają ludzie, których trudno nazwać kibicami.

Wstrząsające wiadomości w stronę Noskovej

„Jak przegrałaś ten mecz? Słabo, tyle błędów. Bezużyteczna” – napisał jeden z użytkowników Instagrama. To jednak dopiero początek. „Jesteś klaunem”, „jesteś zerem”, „śmietnik” – to kolejne określenia, których używali ludzie w wiadomościach tekstowych kierowanych do Lindy Noskovej w mediach społecznościowych.

Co niepokojące, czeska tenisistka przedstawiła mnóstwo tego typu zrzutów ekranu, gdzie widniały obraźliwe słowa. Niektóre oczywiście były niecenzuralne i nawet nie nadają się do cytowania. Nie zabrakło również rozwścieczonych graczy zakładów bukmacherskich, którzy postawili na wygraną Noskovej. Przeszłość pokazała, że tego typu osób wypisujących do gwiazd sportu, jest sporo.

Tenis ma duży problem

Wygląda na to, że Instagram po każdej porażce Czeszki roi się od tak brutalnych wieści. To kolejna zawodniczka, która decyduje się na osobiste wyznania dotyczące hejtu. Wielokrotnie głos na ten temat zabierała choćby Iga Świątek.

W październiku natomiast zrzuty ekranów otrzymywanych wiadomości pokazała Rosjanka Daria Kasatkina. Miało to miejsce po przegranej z Magdą Linette w ramach imprezy WTA Elite Trophy. Przykład wielu tenisistek pokazuje, z jak olbrzymim kłopotem ma do czynienia ta dyscyplina sportu. Wydaje się, że trudno ten problem wyeliminować.

