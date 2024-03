Drabinka Igi Świątek w Miami Open. Na horyzoncie polski pojedynek

Terminarz sezonu 2024 w kobiecym tenisie jest mocno napięty, o czym świadczy fakt, że rywalizacja w Miami Open rozpoczyna się praktycznie od razu po zakończeniu tegorocznej edycji Indian Wells. Iga Świątek ma więc bardzo mało czasu, aby nacieszyć się ze zdobytego tytułu, bo lada chwila znów ruszy do boju. Z kim może zagrać w następnym turnieju?

Iga Świątek zagra w Miami Open

Szczęście Polki polega na tym, ze względu na swoją pozycję – przypomnijmy, Świątek lideruje w rankingu WTA – mogła skorzystać z wolnego losu i nie musi przebijać się już przez pierwszą rundę. W efekcie 22-latka będzie miała krótką chwilę na oddech, zanim znów pojawi się na korcie. – Liczę na kilka dni wolnego w Miami. Pewnie będą dwa. Mam wynajęty fajny apartament przy plaży, więc na nią pójdę i odpocznę – komentowała Polka po wygraniu Indian Wells.

Co ciekawe jest szansa na to, by już w drugiej rundzie doszło do polskiego pojedynku. Na Florydzie startuje bowiem również Magdalena Fręch, która trafiła do tej samej części drabinki co liderka rankingu WTA. Jeśli łodzianka pokona Camilę Giorgi, wtedy spotka się z raszynianką. Dalsza część drabinki stopniowo robi się coraz trudniejsza. Na następnych etapach na drodze Świątek mogą stanąć między innymi Linda Noskova, Jessica Pegula, Coco Gauff czy Ons Jabeur. Bez wapienia zatem łatwo nie będzie.

Drabinka Igi Świątek w Miami Open

Pierwsza runda: wolny los

Druga runda: Fręch/Giorgi

Trzecia runda: Pawluczenkowa/Noskova/Graczewa

Czwarta runda: Vekić/Aleksandrowa/Rogers/Fruhvirtova

Ćwierćfinał: Paolini/Fernandez/Navarro/Pegula

Półfinał: Gauff/Switolina/Garcia/Kostiuk/Kasatkina/Jabeur

Finał: Sabalenka/Rybakina/Sakkari/Ostapenko/Zheng/Halep

