Iga Świątek uciekła reszcie świata. Ranking WTA to potwierdza

W ostatnich dniach można się tylko rozpływać nad grą Igi Świątek. Polska tenisistka w kapitalnym stylu wygrała turniej rangi WTA 1000 w Indian Wells. Jej klasę potwierdzają najważniejsze spotkania. W półfinale z Martą Kostiuk dała sobie odebrać zaledwie trzy gemy, a w finale z Marią Sakkari cztery gemy, triumfując 6:4, 6:0. W swojej karierze raszynianka zdobyła już 19 tytułów rangi WTA, a przecież nie skończyła jeszcze 23 lat. To musi robić wrażenie.

Ranking WTA. Świątek deklasuje rywalki

Triumf w Indian Wells ma odzwierciedlenie w rankingu WTA. Świątek ma dokładnie 10715 punktów, czyli już 2520 punktów więcej od drugiej w zestawieniu Aryny Sabalenki. Przypomnijmy, że Białorusinka utraciła sporo ze swojego dorobku, ponieważ w ubiegłym roku dotarła do finału imprezy w Indian Wells, a w tym sezonie odpadła już w IV rundzie.

Świątek zbudowała sobie przewagę, która gwarantuje, że spędzi na fotelu liderki kolejne tygodnie. Nie chodzi już tylko o wielką przewagę nad najgroźniejszą dla niej Aryną Sabalenką, ale także o fakt, że nie widać tenisistki, która miałaby w dłuższym okresie punktować na wysokim poziomie. To Świątek jest w ostatnich latach najstabilniejsza ze światowej czołówki i rzadko notuje wpadki na swoim koncie.

Jeśli chodzi o ranking WTA, to Magdalena Fręch spadła z 43. na 47. miejsce. W czołowej setce jest także oczywiście Magda Linette, która zanotowała spadek o jedną pozycję – na 55. lokatę.

Świątek może jeszcze powiększyć przewagę

Teraz przed tenisistkami turniej WTA 1000 w Miami. Rok temu z powodu kontuzji nie wystąpiła w nim Iga Świątek. To oznacza, że Polka nie ma do obrony żadnych punktów, więc jest szansa na kolejne rankingowe powiększenie przewagi. Doskonale wiemy, że raszynianka potrafi grać w Miami, co udowodniła w 2022 roku, wygrywając ten turniej.

Czołowa dziesiątka rankingu WTA w grze pojedynczej:

1. Iga Świątek (Polska) 10715 pkt

2. Aryna Sabalenka 8195

3. Coco Gauff (USA) 7150

4. Jelena Rybakina (Kazachstan) 5848

5. Jessica Pegula (USA) 5035

6. Ons Jabeur (Tunezja) 4118

7. Qinwen Zheng (Chiny) 4050

8. Marketa Vondrousova (Czechy) 4015

9. Maria Sakkari (Grecja) 3825

10. Jelena Ostapenko (Łotwa) 3493

