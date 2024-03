Świątek zapytana o Sabalenkę. Organizatorzy przerwali konferencję

Iga Świątek nie może narzekać na ostatnie dni. Polka wygrała prestiżowy turniej w Indian Wells, co pozwoliło jej umocnić się na pozycji liderki rankingu WTA. Tuż po zmaganiach na zachodnim wybrzeżu Polka udała się na wschód Stanów Zjednoczonych. Tam, w Miami, powalczy o kolejny tytuł z cyklu WTA 1000.

Konferencja Igi Świątek przerwana po pytaniu o Sabalenkę

Jako liderka rankingu Iga Świątek otrzymała w pierwszej rundzie wolny los. W drugiej fazie, która zarazem będzie dla niej inauguracyjną Raszynianka zagra z Camilą Giorgi, która wcześniej odprawiła inną z reprezentantek Polski, Magdalenę Fręch. W podobnej sytuacji co liderka rankingu znajduje się Aryna Sabalenka. Białorusinka w cieniu tragedii szykuje się do starcia z najlepszą przyjaciółką, Paulą Badosą.

Pomimo śmierci byłego partnera Konstantina Kołcowa tenisistka postanowiła pozostać w Miami i przygotowywać się do zmagań. Poprosiła jednak organizatorów o to, by nie musiała występować w konferencjach prasowych oraz o to, by inne zawodniczki nie otrzymywały pytań związanych z tragedią. Na spotkaniu medialnym ze Świątek jeden z dziennikarzy „wyłamał się” i zapytał Polkę, czy kontaktowała się z rywalką.

– Nie, nie rozmawiałam z nią. Nie widziałyśmy się, ale z pewnością, kiedy się zobaczymy, złożę jej kondolencje – odpowiedziała Świątek. Jeszcze przed zadaniem kolejnego pytania organizatorzy przerwali spotkanie, informując, by dziennikarze nie poruszali wątku tragedii Sabalenki.

Iga Świątek zagra z Camilą Giorgi

Mecz Igi Świątek z Camilą Giorgi odbędzie się w piątek, 22 marca, nie wcześniej niż o godzinie 16:00 czasu polskiego. O tej samej porze może rozpocząć się pojedynek Aryny Sabalenki z Paulą Badosą. W ubiegłym roku turniej Miami Open wygrała Petra Kvitova.

